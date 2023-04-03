Отправлено: - 20:20

Victor Yang:

устойчивое выражение

Vit:

всё что с РФ связано это плохо

JereK:

количество нерегулируемых переходов надо сводить к минимуму,

[Исправлено: ACROS, 03.04.2023 - 20:25]

Цитата:Полностью с вами согласен: - но, только на кухне и в неофициальных разговорах, но не в ОФИЦИАЛЬНОЙ статье и в ранге гос.служащего.Цитата:Ну, зачем ВСЁ переворачивать на: - если вы или Янг или я это сказал бы - то нормально, но он гос.служащий - есть же определённые правила.Цитата:Тоже придерживаюсь такого же мнения: - поменьше или же вообще УБРАТЬ пеш.переходы - проезжая часть - это для автомобилей; тротуар - это для пешеходов.Надо перейти - будь добр шкандыбай до регулируемого перекрёстка - далеко, зато жив и здоров. Они же, эти пешеходы при переходе даже не смотрят по сторонам - хотя в правилах есть оговорка- "...убедиться в отсутствии приближающего транспорта, и только тогда продолжит....", а сотрудники жол полиции трактуют спорные моменты в свою пользу, в пользу штрафа - у них план, если они не выявили нарушителей- значит они не работают.А, в ночное время - нужно освещать не сами знаки- их увидит любой водило, они светоотражающие( это инициатива, если память мне не изменяет, бывшего медийного гаишника Панасенко, вроде ныне работающий где то на подхвате у боссов автобусного парка ) а именно сами переходы и освещая при этом и часть тротуара что бы был виден человек готовящийся к переходу, а то получается что он резко и неожиданно выныривает с темноты.