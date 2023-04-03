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Есть очень много моментов, когда люди при расторжении брака тоже не хотят, чтобы кто-то лишний присутствовал. Это невозможно будет обеспечить в здании ЦОНа", - рассказала Дюсембаева.



Жанна Дюсембаева считает, что передача госфункций по РАГС в ЦОНы напрямую противоречит нормам Конституции и Кодекса "О браке и семье".



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48506 Регистрация заключения брака - это тоже очень индивидуальная процедура. У нас в РАГСах имеются залы регистрации, чего не будет в ЦОНах.Есть очень много моментов, когда люди при расторжении брака тоже не хотят, чтобы кто-то лишний присутствовал. Это невозможно будет обеспечить в здании ЦОНа", - рассказала Дюсембаева.Жанна Дюсембаева считает, что передача госфункций по РАГС в ЦОНы напрямую противоречит нормам Конституции и Кодекса "О браке и семье".Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48506 У нас в РАГСах имеются залы регистрации, чего не будет в ЦОНах.Источник:

Цитата:Похоже что отбирают большущий кусок пирога у РАГС! Цитата:А где написано что регистрация брака должна производиться в залах регистраций? Шагая в ногу со временем,регистрация должна быть в ЦОНе затем венчание в церкви а у мусульман в мечети!