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≡ 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46515
56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества
Отправлено: 03.04.23 - 19:17
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Об усилении мер против них говорили на аппаратном совещании в городском акимате. С начала года полиция зафиксировала 122 такого рода криминальных факта. Раскрываемость в этом году составила 40,2%, в предыдущем - 12,9%.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5994
Re: 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате...
Отправлено: 03.04.23 - 19:17
#1
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Отдали деньги, значит они были лишними, лично у меня нет столько, чтобы сразу по одному звонку отдать кому-либо, за исключением истории с албиным, ну там были какие-то слезы, а позору на всю родню
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