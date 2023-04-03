Отправлено: - 15:57

В общем, все, что нужно для тихого уединенного отдыха.

В общем, вполне роскошное место для проживания одного человека и редких гостей, тем более за народные деньги. Такие объекты должны быть, как на ладони, а у нас народ их рассекречивания несколько десятков лет ждал.



Цитата:Цитата:в общем, а кому эти объекты кроме журналистов и пары нытиков мнящих себя оппозиционерами интересны?ну дом с видом на лужустарая лодка и мангалпенькии старая мебельаким области должен в однушке на кжби жить по всей видимости? или в отеле номер снимать бессрочно?что-то при ссср председатель обкома жил в резиденции с личным авто и никаких журналистов к себе не пускал пока остальной народ на автобусе и в хрущевках и ничегосоциальной справедливостью считалась а сейчас при капитализме оказывается перекос