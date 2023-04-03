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≡ Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46514
Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
Отправлено: 03.04.23 - 15:57
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В конце прошлой недели, 31 марта, журналистам показали резиденцию президента площадью 21 га, расположенную недалеко от п. Амангельды Для корреспондентов «НГ» приглашение посетить этот объект стало первым, но не единственным сюрпризом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13613
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 15:57
#1
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Цитата:
В общем, все, что нужно для тихого уединенного отдыха.

Цитата:
В общем, вполне роскошное место для проживания одного человека и редких гостей, тем более за народные деньги. Такие объекты должны быть, как на ладони, а у нас народ их рассекречивания несколько десятков лет ждал.

в общем, а кому эти объекты кроме журналистов и пары нытиков мнящих себя оппозиционерами интересны?
ну дом с видом на лужу
старая лодка и мангал
пеньки
и старая мебель
аким области должен в однушке на кжби жить по всей видимости? или в отеле номер снимать бессрочно?
что-то при ссср председатель обкома жил в резиденции с личным авто и никаких журналистов к себе не пускал пока остальной народ на автобусе и в хрущевках и ничего
социальной справедливостью считалась а сейчас при капитализме оказывается перекос
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1827
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 17:31
#2
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Наши губернаторы в угоду журналистам и недовольным представителям должны жить очень плохо, я езжу каждый день, возле каждой школы огромное количество мамочек на премиальных машинах, явно папа ездит не хуже. Ну и пусть Аким области живёт хорошо, выше среднего, неужели это плохо?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1827
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 17:33
#3
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Для журналистов НГ, Вашей работы последние лет 12 вообще не видно, хотя, раньше кто то позиционировал себя как оппонент власти.

Это не упрёк, это констатация
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