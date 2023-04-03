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≡ Все меньше пекарен в Костанае занимаются выпечкой социального хлеба
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46514
Все меньше пекарен в Костанае занимаются выпечкой социального хлеба
Отправлено: 03.04.23 - 17:21
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О том, как работают механизмы сдерживания цен на социально-значимые продукты питания, говорили сегодня, 3 апреля, в акимате Костаная. Один из механизмов - предоставление удешевленной муки из стабилизационного фонда пекарям.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1827
Re: Все меньше пекарен в Костанае занимаются выпечкой...
Отправлено: 03.04.23 - 17:21
#1
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Блин. кто то скажет Джакишев мой кумир , посмотрите последнее интервью Байтасову, про 28 е заседание правительства про цену на хлеб
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