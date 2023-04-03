Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Решение по делу о клевете в отношении героини статьи «НГ» принял областной суд
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46514
Решение по делу о клевете в отношении героини статьи «НГ» принял областной суд
Отправлено: 03.04.23 - 14:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 марта 2023 года директор Костанайского колледжа бытсервиса подала в суд на преподавателя этого заведения, обвинив ее в клевете. СМАС производство по делу прекратил. Директор подала апелляционную жалобу.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5990
Re: Решение по делу о клевете в отношении героини статьи «НГ»...
Отправлено: 03.04.23 - 14:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая бессовестная и наглая особа, эта нуркина, ей вытащили кредит, вручили на честном слове. Она же вовремя не платит по кредиту,портит кредитную историю, ещё в наглую судитсЯ.
Профайл Посетить вебсайт
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
144
Re: Решение по делу о клевете в отношении героини статьи «НГ»...
Отправлено: 03.04.23 - 17:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По смыслу так и должно быть. Все правильно. Занимали. Не отдала. Где клевета? Все по факту.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS