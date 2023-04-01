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ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на видео
ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на видео
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