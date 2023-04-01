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≡ ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на видео
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46511
ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на видео
Отправлено: 01.04.23 - 18:51
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На видео запечатлен момент, когда эскалатор с 3-го на 2-й этаж внезапно без причины резко ускоряет скорость. На момент спуска на эскалаторе находились около 20 человек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24426
Re: ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на...
Отправлено: 01.04.23 - 18:51
#1
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Засудить по полной ТРЦ..
Но мы не в Америке..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4133
Re: ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на...
Отправлено: 01.04.23 - 19:20
#2
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Цитата:
111:
мы не в Америке..


Очевидно ТРЦ принадлежит какому то олигарху, наверное - или он уже из нового казахстана или ещё не перестроился или не переобулся то тогда из старого казахстана.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4882
ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на видео
Отправлено: 02.04.23 - 14:05
#3
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Цитата:
111:
Засудить по полной ТРЦ..

Мереке, ты не забыл про девочку на которую в МАРТЕ упала приличная плита - как раз в районе эскалатора* ДУмаю, помнишь. И что сильно владельцев засудили? Девочке помощь реальную они оказали? Как всегда пошумели в начале и затихли. И так во многих подобных делах.

[Исправлено: Алиса, 02.04.2023 - 19:43]
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1009
Re: ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на...
Отправлено: 03.04.23 - 10:13
#4
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это первые звоночки! Искусственный интеллект становится все сильнее и умнее, судный день близко.... не ждем, а готовимся...

(дисклеймер: данное сообщение сгенерировано моим мозгом, наполненным иронией и сарказмом, поэтому прошу не воспринимать данную информацию серьезно. P.S. пострадавшим - скорейшего выздоровления)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24426
ЧП с эскалатором в ТРЦ Астаны: момент инцидента попал на видео
Отправлено: 03.04.23 - 14:06
#5
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Цитата:
Алиса:
И так во многих подобных делах.

У нас менталитет такой наверно, мы не можем, да и законы на стороне бизнеса
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