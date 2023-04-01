Отправлено: - 14:05

111:

Засудить по полной ТРЦ..

[Исправлено: Алиса, 02.04.2023 - 19:43]

Цитата:Мереке, ты не забыл про девочку на которую в МАРТЕ упала приличная плита - как раз в районе эскалатора* ДУмаю, помнишь. И что сильно владельцев засудили? Девочке помощь реальную они оказали? Как всегда пошумели в начале и затихли. И так во многих подобных делах.