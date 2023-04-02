Отправлено: - 17:28

maxsaf:

Ну и зачем России что-то выдумывать, достаточно дать Китаю то что те хотят, и получить от них, то что нужно.

saba:

Дать Китаю энергоносители по цене почти вдвое ниже рыночной. а получить втридорога...

Цитата:Цитата:Действительно инвестиций, сбыт на Европейском рынке сузился. Вследствие чего, Китай с дисконтом, то есть по ценам намного ниже рыночных скупает сырьё. При этом, ещё думает покупать или не покупать. Россияне хотели построить за свой счет ветку Сила Сибири 2, по которому через 10 лет хотели поставлять нефть в Китай, последние отказались.Ниже по ссылке Дмитрий Потапенко и Дмитрий Дёмушкин высказали свои мнения по различным вопросам, в том числе по вопросам взаимоотношения с Китаем, консолидации Запада, может ли изоляция привести к железному занавесу, подготовке к предстоящим выборам и.т.д.Здесь: