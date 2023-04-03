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≡ Полицейские повесили убийство на покойного в Костанайской области - Генпрокуратура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46511
Полицейские повесили убийство на покойного в Костанайской области - Генпрокуратура
Отправлено: 03.04.23 - 13:39
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Генеральная прокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве. Преступление, о котором идет речь, было совершено более 30 лет назад в Костанайской области.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25786
Re: Полицейские повесили убийство на покойного в Костанайской...
Отправлено: 03.04.23 - 13:39
#1
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Может и мне, признаться, в чём нибудь?... :lol: :-o
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5990
Re: Полицейские повесили убийство на покойного в Костанайской...
Отправлено: 03.04.23 - 14:50
#2
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Был такой случай у моей подруги. Восемнадцать лет назад она купила квартиру у двух братьев. Один подписал все бумаги, получил свою долю, а второй согласие не дал, вернее его не могли найти. Тогда покупатель потребовал деньги обратно, на что первый продавец со своим племянником быстро подделали доверенность и продали долю второго брата. Проходит время, нашелся пропавший брат, он возбуждает дело о подделке с тем чтобы вернуть квартиру назад, однако по исковой давностью дело свернули.
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