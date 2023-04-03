Re: Полицейские повесили убийство на покойного в Костанайской...

Отправлено: - 14:50

Был такой случай у моей подруги. Восемнадцать лет назад она купила квартиру у двух братьев. Один подписал все бумаги, получил свою долю, а второй согласие не дал, вернее его не могли найти. Тогда покупатель потребовал деньги обратно, на что первый продавец со своим племянником быстро подделали доверенность и продали долю второго брата. Проходит время, нашелся пропавший брат, он возбуждает дело о подделке с тем чтобы вернуть квартиру назад, однако по исковой давностью дело свернули.