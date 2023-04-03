Отправлено: - 12:35

ACROS:

Цитата://кодекс карает рублем// Мы живём в Казахстане, у нас в обороте тенге - гос.служащим непозволительно так оговориваться.

Цитата:Это устойчивое выражение и к валюте отношения не имеет. Сюда же - "обойдется в копеечку" и "гроша ломаного не стоит".