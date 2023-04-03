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≡ От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46511
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
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Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки".
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
13
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 12:24
#15
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Добрый день.

Являюсь активным водителем и проживаю в городе Костанай. Могу сказать, что культура вождения у нас мягко говоря страдает, а по факту люди элементарно не умеют или не считают нужным включать поворотники, особенно на дорогих автомобилях. Пролететь перекресток на желтый (а то и на красный) также считается нормой. Город перегружен автомобилями.
Отдельная тема - строительство новых микрорайонов, строить - строят, а дорожную инфраструктуру не модернизируют, в час-пик там такое творится!!!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15636
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 12:35
#16
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Цитата:
ACROS:
Цитата://кодекс карает рублем// Мы живём в Казахстане, у нас в обороте тенге - гос.служащим непозволительно так оговориваться.

Это устойчивое выражение и к валюте отношения не имеет. Сюда же - "обойдется в копеечку" и "гроша ломаного не стоит".
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ыгрик иксов
§ ыгрик иксов
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
38
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 13:11
#17
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Я думал, что уже не обратят внимания на светофоры, которые работают не корректно, верно практически все. На всех светофорах города, не работает отчёт секунд, который помогает водителям и снижает риски ДТП. Потому что когда планировали и устанавливали эти светофоры из так и назвали интеллектуальные, а на выходе никому дела нет, что они работают некорректно.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9079
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 13:12
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну раз у тебя нет машины это не значить что должны страдать водители.

От чего они страдают? От того, что притормозят лишний раз?
Трындец, страдальцы.

Цитата:
71422:
Депполиции приоритет для водителей автотранспорта

Конечно, пешеходов за людей не считают!
Всё для себя любимых... Асфальт кладут ежегодно для них, зимой чистят в первую очередь для них, деревья вырубают, чтобы съезд сделать- тоже для них. Теперь пешеходные переходы мешают... не до фига ли балуют водителей?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12114
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 13:18
#19
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Цитата:
Victor Yang:

Нет, это так было при царе горохе. А в новых реалиях звучит по другому, карается рублём( всё что с РФ связано это плохо), а поощряется тенгой:)) 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1822
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 13:20
#20
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Для антикоррупции светофор на котором , через полгода не видно цифр или о выдает неверную информацию, это не повод что нибудь сделать, не дай бог уголовное дело . просто сделать что нибудь, хотя я это не по адресу , главное, что я понял, за эти годы , посадить , как можно больше людей, а не исправить ситуацию
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1822
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 13:22
#21
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Цитата:
Vit:
А в новых реалиях звучит по другому, карается рублём( всё что с РФ связано это плохо), а поощряется тенгой:))

Вит я не понял , о чём это ты? Поясни
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
98
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 13:24
#22
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Цитата:
Я думал, что уже не обратят внимания на светофоры, которые работают не корректно, верно практически все. На всех светофорах города, не работает отчёт секунд, который помогает водителям и снижает риски ДТП Источник:
У нас не любят что то приводить в соответствие, наладить работу уже имеющегося. Проще убрать пешеходные переходы, а потом если все таки это будет неоправданно попросить средства на восстановление. Проводить работу с водителями , чтобы подъезжая к пешеходному переходу хоть немного снижали скорость (некоторые водители ведь не пропускают пешеходов, особенно автобусники) и с пешеходами , чтобы прежде , чем переходить убедились что их пропускают можно же. Сейчас много для этого возможностей через соцсети, в виде смс. Нет надо обязательно убрать и пусть себе бегают. но уже водитель не виноват
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1822
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 13:27
#23
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9079
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 13:53
#24
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24426
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 13:56
#25
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Цитата:
saba:
По закону такого не было никогда

Если там была сплошная, и ты повернул, не увидев ее, были штрафы.
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JereK
* JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1516
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 15:20
#26
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Цитата:
yudjin:
Теперь пешеходные переходы мешают... не до фига ли балуют водителей?


Да не имеет смысла делать столько переходов для пешеходов. Они все равно, как бараны, пойдут сквозь поток в неположенном месте. От перекрестка чехова-тауельсиздык до бородина-тауельсиздык через каждые 20 метров переходы, но пешеходы от остановки все равно переходят где попало. Надо сокращать, однозначно. И жестко штрафовать нарушителей, а то избаловали пешеходов.

ПС. Переход через аль-фараби около ленинского пути тоже лишний. Там до перекрестка рукой подать, при чем в обе стороны. Но народ от остановки юбилейного ранним утром зимой в кромешной темноте переходит все равно в неположенном месте, да еще и ребенка за собой тащат в садик.

[Исправлено: JereK, 03.04.2023 - 15:23]
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