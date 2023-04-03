От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки". Читать новость
Являюсь активным водителем и проживаю в городе Костанай. Могу сказать, что культура вождения у нас мягко говоря страдает, а по факту люди элементарно не умеют или не считают нужным включать поворотники, особенно на дорогих автомобилях. Пролететь перекресток на желтый (а то и на красный) также считается нормой. Город перегружен автомобилями. Отдельная тема - строительство новых микрорайонов, строить - строят, а дорожную инфраструктуру не модернизируют, в час-пик там такое творится!!!
Я думал, что уже не обратят внимания на светофоры, которые работают не корректно, верно практически все. На всех светофорах города, не работает отчёт секунд, который помогает водителям и снижает риски ДТП. Потому что когда планировали и устанавливали эти светофоры из так и назвали интеллектуальные, а на выходе никому дела нет, что они работают некорректно.
ПолиграфЪ Боярышников: Ну раз у тебя нет машины это не значить что должны страдать водители.
От чего они страдают? От того, что притормозят лишний раз? Трындец, страдальцы.
Цитата:
71422: Депполиции приоритет для водителей автотранспорта
Конечно, пешеходов за людей не считают! Всё для себя любимых... Асфальт кладут ежегодно для них, зимой чистят в первую очередь для них, деревья вырубают, чтобы съезд сделать- тоже для них. Теперь пешеходные переходы мешают... не до фига ли балуют водителей?
Для антикоррупции светофор на котором , через полгода не видно цифр или о выдает неверную информацию, это не повод что нибудь сделать, не дай бог уголовное дело . просто сделать что нибудь, хотя я это не по адресу , главное, что я понял, за эти годы , посадить , как можно больше людей, а не исправить ситуацию
Я думал, что уже не обратят внимания на светофоры, которые работают не корректно, верно практически все. На всех светофорах города, не работает отчёт секунд, который помогает водителям и снижает риски ДТП Источник:
У нас не любят что то приводить в соответствие, наладить работу уже имеющегося. Проще убрать пешеходные переходы, а потом если все таки это будет неоправданно попросить средства на восстановление. Проводить работу с водителями , чтобы подъезжая к пешеходному переходу хоть немного снижали скорость (некоторые водители ведь не пропускают пешеходов, особенно автобусники) и с пешеходами , чтобы прежде , чем переходить убедились что их пропускают можно же. Сейчас много для этого возможностей через соцсети, в виде смс. Нет надо обязательно убрать и пусть себе бегают. но уже водитель не виноват
yudjin: Теперь пешеходные переходы мешают... не до фига ли балуют водителей?
Да не имеет смысла делать столько переходов для пешеходов. Они все равно, как бараны, пойдут сквозь поток в неположенном месте. От перекрестка чехова-тауельсиздык до бородина-тауельсиздык через каждые 20 метров переходы, но пешеходы от остановки все равно переходят где попало. Надо сокращать, однозначно. И жестко штрафовать нарушителей, а то избаловали пешеходов.
ПС. Переход через аль-фараби около ленинского пути тоже лишний. Там до перекрестка рукой подать, при чем в обе стороны. Но народ от остановки юбилейного ранним утром зимой в кромешной темноте переходит все равно в неположенном месте, да еще и ребенка за собой тащат в садик.
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