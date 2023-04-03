Отправлено: - 08:27

Сегодня водитель может совершить поворот и разворот налево в любом месте и на любой улице, чем охотно пользуется, - сказал

Цитата:Так вроде же полиция имеет право даже из за отсутствия разметки штрафовать, если там сплошная стерта?Ну раньше так было по моему