От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки". Читать новость
"Милюк поясняет логику полиции: нет разметки и знаков, значит нет нарушения и штрафа." Вот горе то! Тут оказывается корень проблем! Кому чего, а им штрафы нужны, как воздух. Безопасность, в лучшем случае на втором месте
Самое главное при демонтаже пешеходного переезда (прим.автора) сильно информировать пешеходов о том, что здесь нет больше перехода! Однажды я сам попался: был всегда переход, как собака павлова иду переходить дорогу , а пешеходного знака нет, еще поругался с водителем сильно, но я был не прав и извинился. Очень не просто побороть рефлексы, это как дома, когда свет выключили а ты щелкаешь этот выключатель когда идешь в ванну!)
Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения.
А что же вы все эти годы его не организовывали? Каким было, таким и осталось. Что его организовывать, если есть установленные правила, знаки, разметка. Секрет в безалаберности многих водителей и плохой работе тех, кто должен предупреждать правонарушения, а не тупо штрафовать.
Цитата:
«необоснованно большое количество пешеходных переходов».
Ну да, конный пешего не разумиет! Все ради жо...возок! Пусть приведет примеры, где необоснованно?
По закону такого не было никогда, а ДП просто пользовались, я помню когда не было скоростемера на Алтынсарина, от церкви в сторону КСК висел знак ограничение скорости 40, а обратно на том же участке не было. Меня остановили , спросили" Ты местный" знаешь же что здесь 40, я им сказал, что ко мне относятся только знаки расположенные по ходу движения с правой стороны. Со словами" слишком умный" меня отпустили.
У нас вообще не продуманная организация дорожного движения. Я приходил в НГ давно уже давал свои предложения, говорил,что если не принять меры город встанет. Но никто не обратил внимания. Я всегда говорю, если самим не хватает ума, займите. Есть целые институты по этой проблеме. Мы же не хотим чтобы у нас в городе было как в Алматы, Да у нас намного меньше населения, но у нас город поперёк разрезан, нет почти проездных улиц с севера на юг города, одна улица тянется от КЖБИ до КСК это Каирбекова
А в некоторых местах двойной пешеходный переход был оправдан, как например возле казахско французского центра. Там большой поток пешеходов, и не справляется одинарный и машины всегда там ездили медленно,сейчас смотрю хуже стало.
Разметка бывает очень глупой, например по Каирбекова, невозможно повернуть на дом 351/3,двойная, через 2 метра разрыв, но даже если хочешь развернуться, невозможно сделать это в один приём, упираешься в бордюр. Один год помню нельзя было заехать в 6 микрорайон дом 1 , нужно было ехать до Карбышева , развернуться и только потом заехать
По Баймагамбетова - Воинов-Интернационалистов, вот может кто пояснить? При повороте направо с Баймагамбетова на Воинов есть 2й светофор. Почему на нем все тормозят? Налево понятно там стрелка. А вот направо пешика пропустил и едь по правилам же. Стоп линии и знака стоп там же нет. П.С летом была разметка, где и за двойную сплошную дрюкали при повороте с Абая. Но сейчас и она стёрлась, и углы режут опять.
[/ На перекрестке Алтынсарина-Дощанова на подьеме поставили светафор это правильно? А на перекрестке Каирбекова-Толстого убрали пешеходную дорожку . Теперь выйдя из автобуса народ перебегает дорогу рискуя попасть под машину. Да можно дойти до магазина Аквалидер, но зачем круги наматывать и где здесь безопасность ПДД. Ну да, конный пешего не разумиет! Все ради жо...возок! Источник:
Это точно. Сделали на перекрестке Маяковского -Чкалова диагональную разметку и кто выиграл7 Пешеходы, которые 1,5 минуты ждут зеленого света, хотя раньше можно было быстро перейти дорогу. Во многих решениях Депполиции приоритет для водителей автотранспорта. Такое складывается впечатление от их решений
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