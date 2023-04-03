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≡ Функции органов РАГС передадут в ЦОНы: что изменится для казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46509
Функции органов РАГС передадут в ЦОНы: что изменится для казахстанцев
Отправлено: 03.04.23 - 11:02
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Работникам органов РАГС объявили, что с 1 июля 2023 года их функции передадут в ЦОНы. О нововведениях и о том, что же теперь изменится в системе регистрации актов гражданского состояния для населения, рассказала руководитель отдела РАГС Турксибского района Алматы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1142
Re: Функции органов РАГС передадут в ЦОНы: что изменится для...
Отправлено: 03.04.23 - 11:02
#1
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Цитата:
Регистрация заключения брака - это тоже очень индивидуальная процедура. У нас в РАГСах имеются залы регистрации, чего не будет в ЦОНах.

Есть очень много моментов, когда люди при расторжении брака тоже не хотят, чтобы кто-то лишний присутствовал. Это невозможно будет обеспечить в здании ЦОНа", - рассказала Дюсембаева.

Жанна Дюсембаева считает, что передача госфункций по РАГС в ЦОНы напрямую противоречит нормам Конституции и Кодекса "О браке и семье".

Источник:


Похоже что отбирают большущий кусок пирога у РАГС! Цитата:
У нас в РАГСах имеются залы регистрации, чего не будет в ЦОНах.

Источник:


А где написано что регистрация брака должна производиться в залах регистраций? Шагая в ногу со временем,регистрация должна быть в ЦОНе затем венчание в церкви а у мусульман в мечети!
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