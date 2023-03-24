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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 52 из 52«1...505152
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 14:48
#766
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maxsaf: Ничего не поменялось за время моего отсутствия) скучно) пойду лучше в chatGPT поболтаю, там и то интереснее...

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 15:16
#767
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Змея Подколодная: Все, построенное при Советском Союзе приходит в негодность за давностью лет) Нового ничего не построили, на всех коммуникациях по всей стране -износ) Как там дела в России, псевдопатриоты?)))

111: Как обычно, уже по 30 лет сидят без котельных и горячей воды...
Сравним Читу, это административный центр Забайкальского края и Читинского района, с Риддером, где население 40 тысяч человек...

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 15:25
#768
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 15:50
#769
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 25.03.23 - 09:33
#770
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111: Как обычно, уже по 30 лет сидят без котельных и горячей воды...

upload picture
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 09:53
#771
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Сорри! Оказывается не ляпота, а правильно будет лепота (красота, великолепие).

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 09:57
#772
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Цитата:
Kairat stayer:
Сорри! Оказывается не ляпота, а правильно будет лепота (красота, великолепие).


Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал.
Да уж, одна надежда, только на себя.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:16
#773
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Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал...

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15634
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:24
#774
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Цитата:
Kairat stayer:
Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал...

Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота. Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)). Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:36
#775
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Цитата:
Victor Yang:
Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота.


Всё-таки, всезнающий гугл - отмечает лепота!

Цитата:
Victor Yang:
Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.


Я то в школе на казахском языке обучался. Что поправляют - это хорошо, положительно отношусь, всяким правщикам-грамотеям, как говорится: Век живи – век учись!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:40
#776
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Цитата:
Victor Yang:
Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)).


Да, точно, сам себе - грамотей!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 31.03.23 - 14:28
#777
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Кайрат стайер: Скорее всего они уверены, что никто ничего в перспективе не повторит. Запад никогда в зимние периоды не замерзнет, голодать не будут и отказываться от салатов с оригинальными иностранными названиями, в пользу очень питательной и хорошей репы также не будут!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.23 - 10:40
#778
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Vit: Хотите быть здоровым? Послушайте меня старого доктора...
Летом бег по пересеченной местности, глубоко дышите свежим сосновым воздухом...

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.23 - 18:10
#779
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книгу сейчас читаю.
Жребий Салема. Стивена Кинга.
фраза понравилась.
писатель, не Кинг, герой книги, говорит
"Я вроде не маститый классик и себя не цитирую."
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4097
Форумная эклектика
Отправлено: 03.04.23 - 10:54
#780
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