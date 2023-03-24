Отправлено: - 10:36

Victor Yang:

Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота.

Victor Yang:

Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.

Цитата:Всё-таки, всезнающий гугл - отмечает лепота!Цитата:Я то в школе на казахском языке обучался. Что поправляют - это хорошо, положительно отношусь, всяким правщикам-грамотеям, как говорится: Век живи – век учись!