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≡ От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46509
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
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Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки".
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1054
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
#1
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"Милюк поясняет логику полиции: нет разметки и знаков, значит нет нарушения и штрафа."
Вот горе то!
Тут оказывается корень проблем!
Кому чего, а им штрафы нужны, как воздух. Безопасность, в лучшем случае на втором месте
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24424
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 08:27
#2
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Цитата:
Сегодня водитель может совершить поворот и разворот налево в любом месте и на любой улице, чем охотно пользуется, - сказал

Так вроде же полиция имеет право даже из за отсутствия разметки штрафовать, если там сплошная стерта?
Ну раньше так было по моему
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1009
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:09
#3
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Самое главное при демонтаже пешеходного переезда (прим.автора) сильно информировать пешеходов о том, что здесь нет больше перехода! Однажды я сам попался: был всегда переход, как собака павлова иду переходить дорогу , а пешеходного знака нет, еще поругался с водителем сильно, но я был не прав и извинился. Очень не просто побороть рефлексы, это как дома, когда свет выключили а ты щелкаешь этот выключатель когда идешь в ванну!)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9077
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:19
#4
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Цитата:
Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения.

А что же вы все эти годы его не организовывали? Каким было, таким и осталось. Что его организовывать, если есть установленные правила, знаки, разметка.
Секрет в безалаберности многих водителей и плохой работе тех, кто должен предупреждать правонарушения, а не тупо штрафовать.

Цитата:
«необоснованно большое количество пешеходных переходов».

Ну да, конный пешего не разумиет! Все ради жо...возок!
Пусть приведет примеры, где необоснованно?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1818
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:19
#5
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Цитата:
111:
Ну раньше так было по моему

По закону такого не было никогда, а ДП просто пользовались, я помню когда не было скоростемера на Алтынсарина, от церкви в сторону КСК висел знак ограничение скорости 40, а обратно на том же участке не было. Меня остановили , спросили" Ты местный" знаешь же что здесь 40, я им сказал, что ко мне относятся только знаки расположенные по ходу движения с правой стороны. Со словами" слишком умный" меня отпустили.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1818
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:26
#6
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У нас вообще не продуманная организация дорожного движения. Я приходил в НГ давно уже давал свои предложения, говорил,что если не принять меры город встанет. Но никто не обратил внимания. Я всегда говорю, если самим не хватает ума, займите. Есть целые институты по этой проблеме. Мы же не хотим чтобы у нас в городе было как в Алматы, Да у нас намного меньше населения, но у нас город поперёк разрезан, нет почти проездных улиц с севера на юг города, одна улица тянется от КЖБИ до КСК это Каирбекова
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1818
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:29
#7
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Цитата:
yudjin:
Пусть приведет примеры, где необоснованно?

По Кобланды Батыра расстояние от нерегулируемого пешеходного перекрёстка до светофора 10 м
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1818
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:33
#8
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А в некоторых местах двойной пешеходный переход был оправдан, как например возле казахско французского центра. Там большой поток пешеходов, и не справляется одинарный и машины всегда там ездили медленно,сейчас смотрю хуже стало.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1218
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:38
#9
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Цитата:
В той же столице нет неправильных переходов

В столице вообще беда с переходами была по расстоянию между ними, всегда в плюс приводил Костанай по сравнению с ней, видимо в будущем будем также, чтобы улицу перейти километры шагать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1818
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 10:38
#10
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Разметка бывает очень глупой, например по Каирбекова, невозможно повернуть на дом 351/3,двойная, через 2 метра разрыв, но даже если хочешь развернуться, невозможно сделать это в один приём, упираешься в бордюр. Один год помню нельзя было заехать в 6 микрорайон дом 1 , нужно было ехать до Карбышева , развернуться и только потом заехать
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1142
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 11:08
#11
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Цитата:
По словам Сейдахметова, снижать аварийность на дорогах также помогают картонные макеты

Источник:


Половина из этих картонных макетов разгромлены детьми в хлам! Надо делать их из рельсовой стали,другой материал для наших людей не допустим! Цитата:
yudjin:
Пусть приведет примеры, где необоснованно?


Ну раз у тебя нет машины это не значить что должны страдать водители.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
122
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 11:28
#12
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По Баймагамбетова - Воинов-Интернационалистов, вот может кто пояснить? При повороте направо с Баймагамбетова на Воинов есть 2й светофор. Почему на нем все тормозят? Налево понятно там стрелка. А вот направо пешика пропустил и едь по правилам же. Стоп линии и знака стоп там же нет. П.С летом была разметка, где и за двойную сплошную дрюкали при повороте с Абая. Но сейчас и она стёрлась, и углы режут опять.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
97
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 12:10
#13
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Цитата:
масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения Источник: [/ На перекрестке Алтынсарина-Дощанова на подьеме поставили светафор это правильно? А на перекрестке Каирбекова-Толстого убрали пешеходную дорожку . Теперь выйдя из автобуса народ перебегает дорогу рискуя попасть под машину. Да можно дойти до магазина Аквалидер, но зачем круги наматывать и где здесь безопасность ПДД.
Ну да, конный пешего не разумиет! Все ради жо...возок! Источник:
Это точно. Сделали на перекрестке Маяковского -Чкалова диагональную разметку и кто выиграл7 Пешеходы, которые 1,5 минуты ждут зеленого света, хотя раньше можно было быстро перейти дорогу. Во многих решениях Депполиции приоритет для водителей автотранспорта. Такое складывается впечатление от их решений

[Исправлено: 71422, 03.04.2023 - 12:12]
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