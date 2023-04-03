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≡ От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46508
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
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Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки".
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1054
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
#1
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"Милюк поясняет логику полиции: нет разметки и знаков, значит нет нарушения и штрафа."
Вот горе то!
Тут оказывается корень проблем!
Кому чего, а им штрафы нужны, как воздух. Безопасность, в лучшем случае на втором месте
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24424
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 03.04.23 - 08:27
#2
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Цитата:
Сегодня водитель может совершить поворот и разворот налево в любом месте и на любой улице, чем охотно пользуется, - сказал

Так вроде же полиция имеет право даже из за отсутствия разметки штрафовать, если там сплошная стерта?
Ну раньше так было по моему
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