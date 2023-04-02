Отправлено: - 22:50

дср73:

предприятия.которые довольно успешны и бизнесмены нашего региона вообще об этом не думают. И им это не нужно...

Цитата:Может у вас другие примеры, но в нашем районе в совхозах проводятся много турниров и по волейболу и по мини-футболу и по тогуз-кумалак, настольному теннису, борьбе, шахматам, шашкам и как правило спонсорами этих соревновании всегда бывают градообразующие сельхозпредприятия поселков. Это я к тому что сельским бизнесменам это тоже нужно: - надо же как то что то делать для молодёжи, для их досуга, что бы они оставались на селе.По лёгкой атлетики, может вы и правы частично: - этот вид спорта не очень популярный у нас в селе и как правило в основном соревнования по этим видам спорта проводит райспорткомитет и РОНО.