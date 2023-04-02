saba: потребовали официально госпошлину почти миллиард тенге.
Пусть друг его оплатит : - для беглого банкира по курсу пары тенге-доллар, это примерно 2 178 000 американских тенге, и когда владеешь почти 6 000 000 000 американских тенге и когда Джакишев отсидел и в том числе за тебя( так говорит узун-кулак) - это сущая мелочь. Впрочем Джакишев - совсем не бедный человек - найдёт деньги и сам. Насколько я в курсе: - они же ВСЕ друг с другом общаються, делают бизнес вместе и бешбармачат вместе, до сих пор, несмотря что как бы некоторые и в оппозиции: - и с Даригой и с Алиёй и с Бутей, и со Смагуловым, и с Байменовым, и с Жандосовым, и с Байбеком, и с Нигматулиным и прочей "золотой" молодёжью времён конца 90-х и начало 20 годов.
maxsaf: Ну и зачем России что-то выдумывать, достаточно дать Китаю то что те хотят, и получить от них, то что нужно.
Цитата:
saba: Дать Китаю энергоносители по цене почти вдвое ниже рыночной. а получить втридорога...
Действительно инвестиций, сбыт на Европейском рынке сузился. Вследствие чего, Китай с дисконтом, то есть по ценам намного ниже рыночных скупает сырьё. При этом, ещё думает покупать или не покупать. Россияне хотели построить за свой счет ветку Сила Сибири 2, по которому через 10 лет хотели поставлять нефть в Китай, последние отказались.
Ниже по ссылке Дмитрий Потапенко и Дмитрий Дёмушкин высказали свои мнения по различным вопросам, в том числе по вопросам взаимоотношения с Китаем, консолидации Запада, может ли изоляция привести к железному занавесу, подготовке к предстоящим выборам и.т.д.
-"Всех победим, всех убьём, всех ограбим".. Золотые слова героя России не по званию. Слава Героям! Скорбим, помним, Максим! Тюрьма за ограбление банка тебе лишь помогла в твоем боевом опыте! Храни тебя Аллах!
ACROS: когда Джакишев отсидел и в том числе за тебя( так говорит узун-кулак) - это сущая мелочь.
Да нет Джакишев отсидел по личной просьбе Путина. чтобы не пытался самостоятельно обогащать казахстанский уран. покусился на святое. Мы же до сих пор возим на обогащение уран в Россию. Насколько я слышал, что во время и после отсидки их пути Джакишева и Аблязова как то разошлись, не ругались , но и особо не общаются. Ну а то, что не бедствует, это правда. Как истинно талантливый человек нашёл себе применение, если сбудется. то что он задумал, то тогда миллиард тенге будет для него пустяк. Такой технологии в мире нет и она очень востребована, ибо тогда все мечты европейцев о "зелёной" экономике станут реальностью. Правда куда тогда девать наши углеводороды?
Ну в оригинале рисунок другой, я видел , а так да Москалёву дали 2 года, 13 летнюю машу в приют. Правда там мамаша нарисовалась, которая 13 лет не вспоминала о дочери, но сейчас хочет забрать её к себе и уже пообещала выбить из неё политику
Почему он выдумал? Ранее обсуждали, в том году октябре, когда В.Татарский из Гиоргиевского зала говорил - Всех победим, всех убьём, всех ограбим, как мы любим... Вчера Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге.
Зачем ссылка достаточно посмотреть трансляцию первого канала присоединения 4 регионов к РФ, тогда Путин задержался показывали всех и Татарский прямо на камеру говорил эти слова. Но он же не отображает официальную позицию. Так голову свинтило от радости
lavprof: и снова всё без изменений)) хотя не, даже еще "мрачнее" стало похоже)) Всем привет и до встреч))
Самое ужасное , что Казахтсан повторяет ошибки России, то же самое происходит. Почему происходит отток русского населения. Ведь не все же такие как Таноми, Скептик, Юджин или Алекс. Огромное количество русскоязычных людей любят Казахстан всей душой, а что в итоге получается? Обучение казахскому формальное, я казах не могу с этим обучением совладать, дети поголовно говорят на русском, даже в казахских школах, в школе говорят на казахском , на переменах на русском , а что делать. Я не знаю. силовым методом не вариант, мягким, видим , что за 30 лет, даже русскоязычные казахи не смогли или не захотели выучить язык
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