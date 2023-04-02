Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • В, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 328 из 331«1...326327328329330331»
Ответить Новый топик
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4142
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 12:06
#4906
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
потребовали официально госпошлину почти миллиард тенге.


Пусть друг его оплатит : - для беглого банкира по курсу пары тенге-доллар, это примерно 2 178 000 американских тенге, и когда владеешь почти 6 000 000 000 американских тенге и когда Джакишев отсидел и в том числе за тебя( так говорит узун-кулак) - это сущая мелочь.
Впрочем Джакишев - совсем не бедный человек - найдёт деньги и сам. Насколько я в курсе: - они же ВСЕ друг с другом общаються, делают бизнес вместе и бешбармачат вместе, до сих пор, несмотря что как бы некоторые и в оппозиции: - и с Даригой и с Алиёй и с Бутей, и со Смагуловым, и с Байменовым, и с Жандосовым, и с Байбеком, и с Нигматулиным и прочей "золотой" молодёжью времён конца 90-х и начало 20 годов.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17497
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 12:48
#4907
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
то что в Китае стоит полтора миллиона рублей, в России больше 3 миллионов

Вопрос в том, какая сторона эту разницу себе в карман отправляет.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 17:28
#4908
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и зачем России что-то выдумывать, достаточно дать Китаю то что те хотят, и получить от них, то что нужно.


Цитата:
saba:
Дать Китаю энергоносители по цене почти вдвое ниже рыночной. а получить втридорога...


Действительно инвестиций, сбыт на Европейском рынке сузился. Вследствие чего, Китай с дисконтом, то есть по ценам намного ниже рыночных скупает сырьё. При этом, ещё думает покупать или не покупать. Россияне хотели построить за свой счет ветку Сила Сибири 2, по которому через 10 лет хотели поставлять нефть в Китай, последние отказались.

Ниже по ссылке Дмитрий Потапенко и Дмитрий Дёмушкин высказали свои мнения по различным вопросам, в том числе по вопросам взаимоотношения с Китаем, консолидации Запада, может ли изоляция привести к железному занавесу, подготовке к предстоящим выборам и.т.д.

Здесь:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 18:38
#4909
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в мире где то есть хоть одна фашисткая страна, которая за такой вот рисунок отправляет детей в детдом, а отцов садит на 10 лет?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 22:43
#4910
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-"Всех победим, всех убьём, всех ограбим"..
Золотые слова героя России не по званию.
Слава Героям!
Скорбим, помним, Максим!
Тюрьма за ограбление банка тебе лишь помогла в твоем боевом опыте!
Храни тебя Аллах!


Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
399
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 00:51
#4911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Россияне хотели построить за свой счет ветку Сила Сибири 2, по которому через 10 лет хотели поставлять нефть в Китай


По Силе Сибирь поставлять нефть?? Ты хоть немного понимаешь о том, о чем пишешь? Аналитик, блин..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 01:39
#4912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Интересно, в мире где то

---Где ссылка ? Откуда выдумал ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 08:37
#4913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Где ссылка ?

Какая ссылка то на картинку?
Правилами это не предусмотрено.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 09:43
#4914
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
По Силе Сибирь поставлять нефть??


Чуток перепутал, отмечают, что Китай стремится диверсифицировать поставки сырья и не хочет зависеть от одного поставщика, повторяя ошибку Евросоюза.

Здесь:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 09:50
#4915
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
когда Джакишев отсидел и в том числе за тебя( так говорит узун-кулак) - это сущая мелочь.

Да нет Джакишев отсидел по личной просьбе Путина. чтобы не пытался самостоятельно обогащать казахстанский уран. покусился на святое. Мы же до сих пор возим на обогащение уран в Россию. Насколько я слышал, что во время и после отсидки их пути Джакишева и Аблязова как то разошлись, не ругались , но и особо не общаются. Ну а то, что не бедствует, это правда. Как истинно талантливый человек нашёл себе применение, если сбудется. то что он задумал, то тогда миллиард тенге будет для него пустяк. Такой технологии в мире нет и она очень востребована, ибо тогда все мечты европейцев о "зелёной" экономике станут реальностью. Правда куда тогда девать наши углеводороды?

[Исправлено: saba, 03.04.2023 - 09:56]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 09:55
#4916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
т рисунок отправляет детей

Ну в оригинале рисунок другой, я видел , а так да Москалёву дали 2 года, 13 летнюю машу в приют. Правда там мамаша нарисовалась, которая 13 лет не вспоминала о дочери, но сейчас хочет забрать её к себе и уже пообещала выбить из неё политику
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 09:57
#4917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Где ссылка ? Откуда выдумал ?


Почему он выдумал? Ранее обсуждали, в том году октябре, когда В.Татарский из Гиоргиевского зала говорил - Всех победим, всех убьём, всех ограбим, как мы любим... Вчера Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге.

Прошлогоднее обсуждение:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 10:01
#4918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем ссылка достаточно посмотреть трансляцию первого канала присоединения 4 регионов к РФ, тогда Путин задержался показывали всех и Татарский прямо на камеру говорил эти слова. Но он же не отображает официальную позицию. Так голову свинтило от радости
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 11:09
#4919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и снова всё без изменений)) хотя не, даже еще "мрачнее" стало похоже)) Всем привет и до встреч))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 13:43
#4920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
и снова всё без изменений)) хотя не, даже еще "мрачнее" стало похоже)) Всем привет и до встреч))

Самое ужасное , что Казахтсан повторяет ошибки России, то же самое происходит. Почему происходит отток русского населения. Ведь не все же такие как Таноми, Скептик, Юджин или Алекс. Огромное количество русскоязычных людей любят Казахстан всей душой, а что в итоге получается? Обучение казахскому формальное, я казах не могу с этим обучением совладать, дети поголовно говорят на русском, даже в казахских школах, в школе говорят на казахском , на переменах на русском , а что делать. Я не знаю. силовым методом не вариант, мягким, видим , что за 30 лет, даже русскоязычные казахи не смогли или не захотели выучить язык
Профайл
Страница 328 из 331«1...326327328329330331»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, maxsaf, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS