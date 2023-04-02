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≡ Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46506
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 12:44
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В США завершился крупный теннисный турнир категории WTA 1000 - Открытый чемпионат Майами (Miami Open), в котором принимала участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4132
Re: Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале...
Отправлено: 02.04.23 - 12:44
#1
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Молодец, Рыбакина!!
Второе место - этого тоже надо достичь. Не у всех так получается.
Алга, Казахстан !!!
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
12
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 16:09
#2
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Она же россиянка из Москвы, взяла гражданство КZ из-за санкций и т.п.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15634
Re: Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале...
Отправлено: 02.04.23 - 16:43
#3
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Цитата:
Driver39:
Она же россиянка из Москвы, взяла гражданство КZ

Если она взяла гражданство Казахстана - значит она уже не россиянка, а гражданка Казахстана.
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
12
Re: Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале...
Отправлено: 02.04.23 - 19:14
#4
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Теперь это общее достижение. Вперед, Россия. АЛГА Казахстан !
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 20:19
#5
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Цитата:
Driver39:
, взяла гражданство КZ из-за санкций и т.п.


если вы не в теме, то лучше жевать..
у нее гражданство КЗ с 2018 года.

[Исправлено: alex_60, 02.04.2023 - 20:20]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1760
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 20:23
#6
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Зверев тоже хороший теннисист, алга Германия! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 20:31
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Зверев тоже хороший теннисист, алга Германия


ну он то родился в Германии. в Гамбурге.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1760
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 20:43
#8
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Цитата:
alex_60:
ну он то родился в Германии

Да в курсе, просто фамилия такая чисто немецкая, как не погордиться. ;-)
Другое дело Елена Фишер, немцы многие верят, что немка коренная. :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 20:55
#9
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Цитата:
Эл-починно:
просто фамилия такая чисто немецкая,


я их часто путаю. Рублев,Зверев.
какой из них немец, а кто россиянин.
по гражданству.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 20:58
#10
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Цитата:
Эл-починно:
просто фамилия такая чисто немецкая,


у меня человек двадцать из класса школы
теперь типа немцы. там.
с русскими фамилиями.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Отправлено: 02.04.23 - 21:03
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Другое дело Елена Фишер, немцы многие верят, что немка коренная.


ну да, ситуация с обратной стороны.
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