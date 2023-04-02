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Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
Первая ракетка Казахстана сыграла во втором подряд финале теннисного турнира категории WTA 1000
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