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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Какой же праздник без пробега?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46506
Аркадий ДЕНИСОВ: Какой же праздник без пробега?
Отправлено: 02.04.23 - 10:01
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Наурыз - праздник весеннего обновления. В Казахстане он символизирует плодородие, дружбу и любовь. Для Востока Наурыз - все равно что Новый год, вестник новой жизни. Это общие моменты.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4132
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Какой же праздник без пробега?
Отправлено: 02.04.23 - 10:01
#1
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Цитата://в горспорте пришли борцы с ограниченным кругозором//

Можно по разному это воспринимать: - можно и с юмором, но можно и обидеться, тем более борцы - они люди прямые

Цитата://в горспорт Мурата Кинтонова, тоже борца, но с более широким кругозором, чем его предшественники,//

А, это можно воспринимать как - подхалимаж и очень глубокии, почти как по Олжас Сулейменову "...не возвышая гор, не принижая степи..."

Цитата://С удовольствием назову их//

А, если бы в пробеге участвовали люмпен-пролетарии:- сантехник Вася, дворник Мыркымбай - их автор тоже с УДОВОЛЬСТВИЕМ назвал бы или НЕТ ??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12113
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Какой же праздник без пробега?
Отправлено: 02.04.23 - 10:25
#2
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Цитата:
Похоже, и наверху признали бег универсальным средством для оздоровления населения

Хотите быть здоровым? Послушайте меня старого доктора. Садитесь в машину и езжайте на выходные в сосновый бор, зимой прыгайте на лыжи и алга. Летом бег по пересеченой местности, глубоко дышите свежим сосновым воздухом. А в городе вы только лёгкие засрете тяжёлыми металами.
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дср73
§ дср73
(Пользователи)
Регистрация:
29.03.23
Сообщений:
1
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Какой же праздник без пробега?
Отправлено: 02.04.23 - 20:54
#3
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Ув.Денисов.А.Все вы говорите правильно и размышляете верно.Но вы забыли о самом главном,что лет 7-10 назад,основным меценатом и спонсором забегов на праздничные дни была компания "Иволга"в лице г-а.Розинова В.С.и директора ТОО "КЗП" Розинова И.В. А в данное время многие предприятия.которые довольно успешны и бизнесмены нашего региона вообще об этом не думают. И им это не нужно...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4132
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Какой же праздник без пробега?
Отправлено: 02.04.23 - 22:50
#4
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Цитата:
дср73:
предприятия.которые довольно успешны и бизнесмены нашего региона вообще об этом не думают. И им это не нужно...


Может у вас другие примеры, но в нашем районе в совхозах проводятся много турниров и по волейболу и по мини-футболу и по тогуз-кумалак, настольному теннису, борьбе, шахматам, шашкам и как правило спонсорами этих соревновании всегда бывают градообразующие сельхозпредприятия поселков. Это я к тому что сельским бизнесменам это тоже нужно: - надо же как то что то делать для молодёжи, для их досуга, что бы они оставались на селе.

По лёгкой атлетики, может вы и правы частично: - этот вид спорта не очень популярный у нас в селе и как правило в основном соревнования по этим видам спорта проводит райспорткомитет и РОНО.
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