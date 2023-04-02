Что должно произойти, чтобы у города появился нормальный план развития? Был аким области (он же управляющий областным центром) саксофонист, любил футбол, хоккей. Потом пришёл балагур, тоже фанат футбола и брусчатки. Бард что был, что небыл. Архимед затмил усех: дворцы, арены, бассейны, новые микрорайоны, весь город закатал в асфальт и сгинул, ни слуху ни духу. Читать новость
Высотки бывают разные. Например, будучи студентом в Питере, забегал к профессору, он жил в доме с приличной парадной, сидела консьержа, потолки по три метра, в подъезде цветы, пальмы росли. А также, однажды ночевал у подруги в Астане, у нее квартира за дворцом целинников, (конгрессхолл) на тридцатом этаже. За стеной из гипсокартона всю ночь слушал как лифт туда-сюда мотался. А про двенадцати этажку, что упоминали в статье, считаю это дно человейника.
Для Виктора Янга. Объясните мне ущербному, есть генплан, по нему строили микрорайоны Алтын Арман, Юбилейный,Береке есть ли по генплану нормальный выезд из этих микрорайонов, почему мы все упираемся в этот перекрёсток, Назарбаева и улицы с тройным названием, Высокая,Доненбаевой, Станционная. Хоть с одной стороны подъедь, хоть с другой, везде косяк. А со стороны Астама ещё и светофоры по дебильному настроены.Если есть генплан, должен он продумывать эти вопросы? Теперь вы ссылаетесь на новые нормы строительства, я возил недавно строителя из Павлодара, сюда приехал работать, говорит почему у Вас такие узкие выезды со двора, у нас разные нормы?
saba: есть ли по генплану нормальный выезд из этих микрорайонов
Я не рассматривал генплан. В одной из веток скидывал ссылку на сайт акимата, где он есть - его нужно скачать и посмотреть. Цитата:
saba: Теперь вы ссылаетесь на новые нормы строительства, я возил недавно строителя из Павлодара, сюда приехал работать, говорит почему у Вас такие узкие выезды со двора, у нас разные нормы?
Нормы одинаковые - они устанавливают минимум. Под какой-то из этих статей я писал что большинство застройщиков не хотят делать жилье выше классом, потому что оно требует парковок минимум 1 машина на квартиру. И раньше делали фактически жилье 3 класса, а оформляли как 4 класса - отсюда и проблемы с парковками. Выезды, скорее всего, также - они зависят от расчетного потока машин. Это одна из версий. А может просто проектант не заморачивался и экспертиза тоже не обратила внимания. Цитата:
peshexod: Именно так
Полвека ничего не строить? Лучше выдавать разрешения с предупреждением. Цитата:
Ильяс: План такой - сделать агрогородки в районных центрах, они оттянут 100 тысяч жителей с города, а город строить по генплану
Полгорода в райцентры переселить?! Откуда столько желающих будете искать? А в городе кто работать будет?
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