Отправлено: - 22:06

- Для начала выбраны эти территории с подачи вашего нового акима, так как решено облагородить основные въезды в город.

А заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ добавил, что существуют механизмы обновления, такие как реконструкция здания, ремонт.

сказал житель Костаная Рустем АКТАНОВ, - ради чего?

Строительная вакханалия продолжается... Цитата:Разгоните всех архитекторов, зачем они? Акимы знают всё! Цитата:Катпаев умнее и хитрее Финка, но его тоже не стоит слушать. Градостроительная культура и понятие как таковое в Костанае давно не работают. Цитата:Уважаемый Рустем, Вы то знаете, что ответить они не смогут, так как из честного ответа последует как минимум "несоответствие". Строительная отрасль на самом деле даёт очень хорошую поддержку экономике в целом, но в Костанае дальше никто не думает, только тупо строить и осваивать.