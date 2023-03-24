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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 14:48
maxsaf: Ничего не поменялось за время моего отсутствия) скучно) пойду лучше в chatGPT поболтаю, там и то интереснее...
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 15:16
Змея Подколодная: Все, построенное при Советском Союзе приходит в негодность за давностью лет) Нового ничего не построили, на всех коммуникациях по всей стране -износ) Как там дела в России, псевдопатриоты?)))
111: Как обычно, уже по 30 лет сидят без котельных и горячей воды...
Сравним Читу, это административный центр Забайкальского края и Читинского района, с Риддером, где население 40 тысяч человек...
111: Как обычно, уже по 30 лет сидят без котельных и горячей воды...
Сравним Читу, это административный центр Забайкальского края и Читинского района, с Риддером, где население 40 тысяч человек...
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 15:25
Форумная эклектика
Отправлено: 24.03.23 - 15:50
Форумная эклектика
Отправлено: 25.03.23 - 09:33
111: Как обычно, уже по 30 лет сидят без котельных и горячей воды...
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Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 09:53
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 09:57
Цитата:
Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал.
Да уж, одна надежда, только на себя.
Kairat stayer:
Сорри! Оказывается не ляпота, а правильно будет лепота (красота, великолепие).
Сорри! Оказывается не ляпота, а правильно будет лепота (красота, великолепие).
Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал.
Да уж, одна надежда, только на себя.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:16
Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15634
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:24
Цитата:
Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота. Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)). Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.
Kairat stayer:
Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал...
Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал...
Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота. Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)). Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:36
Цитата:
Всё-таки, всезнающий гугл - отмечает лепота!
Цитата:
Я то в школе на казахском языке обучался. Что поправляют - это хорошо, положительно отношусь, всяким правщикам-грамотеям, как говорится: Век живи – век учись!
Victor Yang:
Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота.
Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота.
Всё-таки, всезнающий гугл - отмечает лепота!
Цитата:
Victor Yang:
Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.
Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.
Я то в школе на казахском языке обучался. Что поправляют - это хорошо, положительно отношусь, всяким правщикам-грамотеям, как говорится: Век живи – век учись!
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.23 - 10:40
Цитата:
Да, точно, сам себе - грамотей!
Victor Yang:
Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)).
Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)).
Да, точно, сам себе - грамотей!
Форумная эклектика
Отправлено: 31.03.23 - 14:28
Кайрат стайер: Скорее всего они уверены, что никто ничего в перспективе не повторит. Запад никогда в зимние периоды не замерзнет, голодать не будут и отказываться от салатов с оригинальными иностранными названиями, в пользу очень питательной и хорошей репы также не будут!
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.23 - 10:40
Vit: Хотите быть здоровым? Послушайте меня старого доктора...
Летом бег по пересеченной местности, глубоко дышите свежим сосновым воздухом...
Летом бег по пересеченной местности, глубоко дышите свежим сосновым воздухом...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19047
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.23 - 18:10
книгу сейчас читаю.
Жребий Салема. Стивена Кинга.
фраза понравилась.
писатель, не Кинг, герой книги, говорит
"Я вроде не маститый классик и себя не цитирую."
Жребий Салема. Стивена Кинга.
фраза понравилась.
писатель, не Кинг, герой книги, говорит
"Я вроде не маститый классик и себя не цитирую."
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