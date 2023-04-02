Отправлено: - 16:51

Victor Yang:

Это о том что люди там на своих участках строят дома, а потом жалуются что вскоре их будут выкупать.

Цитата:А что разрешение на строительство не надо брать?Если построили без разрешений, то на себя пусть и жалуются.Речь о другом же, речь о выдаче разрешений вопреки генплану, даже не генплану а здравому смыслу.Никто не предусматривает развитие города, затыкают транспортные артерии, не предусматривают парковки и стоянки.Что творится возле ЦУМа?!ЦУМ, Бизнес-центр, МАРТ всё на пятаке в центре города, на машине не рискую туда подьежать, если и припаркуешься то время потеряешь.