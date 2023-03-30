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Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46506
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 30.03.23 - 14:58
В городе бурно прошли общественные слушания по проектам детальной планировки трех микрорайонов, которые планируют поднять на месте частного сектора. Поднять, потому что традиционную костанайскую усадебную застройку должны сменить многоэтажные дома. Речь идет о территориях в центре города. И самый неутешительный вывод, который жители сделали для себя в ходе слушаний: их когда-то попросят с родных подворий, но сидеть им на чемоданах/пороховой бочке придется неизвестно сколько лет.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 121
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 01.04.23 - 09:15
Они вообще здорово придумали... Не договорился по цене с застройщиком - жди в гости наше озабоченное социальной инфраструктурой гос-во, сделаем оценку, изъятие под госнужды и пинок для скорости полета. Не поэтому ли на месте "Мира сантехники" соц объект запланирован?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4117
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 01.04.23 - 22:06
Строительная вакханалия продолжается... Цитата:
- Для начала выбраны эти территории с подачи вашего нового акима, так как решено облагородить основные въезды в город.Разгоните всех архитекторов, зачем они? Акимы знают всё! Цитата:
А заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ добавил, что существуют механизмы обновления, такие как реконструкция здания, ремонт.Катпаев умнее и хитрее Финка, но его тоже не стоит слушать. Градостроительная культура и понятие как таковое в Костанае давно не работают. Цитата:
сказал житель Костаная Рустем АКТАНОВ, - ради чего?Уважаемый Рустем, Вы то знаете, что ответить они не смогут, так как из честного ответа последует как минимум "несоответствие". Строительная отрасль на самом деле даёт очень хорошую поддержку экономике в целом, но в Костанае дальше никто не думает, только тупо строить и осваивать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15634
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 02.04.23 - 12:06
Цитата:
Архитекторы своё дело сделали. Аким определил очередность.
peshexod:
Разгоните всех архитекторов, зачем они? Акимы знают всё!
Разгоните всех архитекторов, зачем они? Акимы знают всё!
Архитекторы своё дело сделали. Аким определил очередность.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 02.04.23 - 12:18
Цитата:
Наверное поэтому и ещё наверное: - хозяин этой сантехники очевидно НЕ ВХОДИТ в ближний круг ( почти по Солженицыну)
А, если входил бы: - то может и депутатом стал бы и не трогали бы его как не тронули хозяев "пожилого" малосемейного дома на Каирбекова.
Кто то уж очень сильно печётся о деньгах будущих ( или уже реальных) застройщиков ???
Кто же это может быть??
[Исправлено: ACROS, 02.04.2023 - 12:39]
Odin_iz_Teh:
"Мира сантехники" соц объект запланирован?
"Мира сантехники" соц объект запланирован?
Наверное поэтому и ещё наверное: - хозяин этой сантехники очевидно НЕ ВХОДИТ в ближний круг ( почти по Солженицыну)
А, если входил бы: - то может и депутатом стал бы и не трогали бы его как не тронули хозяев "пожилого" малосемейного дома на Каирбекова.
Кто то уж очень сильно печётся о деньгах будущих ( или уже реальных) застройщиков ???
Кто же это может быть??
[Исправлено: ACROS, 02.04.2023 - 12:39]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1809
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 02.04.23 - 14:08
Цитата:
Ну жители малосемейки вряд ли входят в этот круг, но там внутри двора есть несколько крутых коттеджей, а на месте этого дома вполне вписался бы какой нибудь небоскрёб, площадь занимает он не маленькую
ACROS:
как не тронули хозяев "пожилого" малосемейного дома на Каирбекова.
как не тронули хозяев "пожилого" малосемейного дома на Каирбекова.
Ну жители малосемейки вряд ли входят в этот круг, но там внутри двора есть несколько крутых коттеджей, а на месте этого дома вполне вписался бы какой нибудь небоскрёб, площадь занимает он не маленькую
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 02.04.23 - 17:19
Цитата:
Естественно - нет, это был сарказм над сказанным; или гротескное толкование стремление властей выкрутится перед народом на заданный в сущности то на простой вопрос.
saba:
вряд ли входят в этот круг
вряд ли входят в этот круг
Естественно - нет, это был сарказм над сказанным; или гротескное толкование стремление властей выкрутится перед народом на заданный в сущности то на простой вопрос.
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 02.04.23 - 18:18
Интересно для гос.чиновников таких как Динара Ихласова, Руслан Катпаев - есть мера персональной ответственности за свои слова и действия сказанные на ОФИЦИАЛЬНЫХ мероприятиях, по поводу строительства новых микрорайонов.
Я имею ввиду если что то пойдёт не так с этими новыми стройкам: -то они УГОЛОВНО и ПЕРСОНАЛЬНО и по Закону отвечали за свои слова и действия, как например в Турции после землетрясения - находят же там крайних в строительстве некачественных домов с точки зрения сейсмоустойчивости.
Так же: - что бы был ответственный за выдачу разрешения на эксплуатацию МАШИН-КОНСТРУКТОРОВ ввезённых в страну после митинга "армян", "киргизов" и "россиян" незахотевших платить драконовские назарбаевские утильсборы и первичные платежи.
Кто то ведь внёс в правительство это положение: - у него есть и фамилия и должность. Так пусть теперь ПЕРСОНАЛЬНО отвечает за каждую аварию совершенную этими машинами-конструкторами, тем более многие из них заняты перевозками пассажиров.
Я имею ввиду если что то пойдёт не так с этими новыми стройкам: -то они УГОЛОВНО и ПЕРСОНАЛЬНО и по Закону отвечали за свои слова и действия, как например в Турции после землетрясения - находят же там крайних в строительстве некачественных домов с точки зрения сейсмоустойчивости.
Так же: - что бы был ответственный за выдачу разрешения на эксплуатацию МАШИН-КОНСТРУКТОРОВ ввезённых в страну после митинга "армян", "киргизов" и "россиян" незахотевших платить драконовские назарбаевские утильсборы и первичные платежи.
Кто то ведь внёс в правительство это положение: - у него есть и фамилия и должность. Так пусть теперь ПЕРСОНАЛЬНО отвечает за каждую аварию совершенную этими машинами-конструкторами, тем более многие из них заняты перевозками пассажиров.
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