Что должно произойти, чтобы у города появился нормальный план развития? Был аким области (он же управляющий областным центром) саксофонист, любил футбол, хоккей. Потом пришёл балагур, тоже фанат футбола и брусчатки. Бард что был, что небыл. Архимед затмил усех: дворцы, арены, бассейны, новые микрорайоны, весь город закатал в асфальт и сгинул, ни слуху ни духу. Читать новость
Если бы на моем месте выросла двадцатиэтажка, на Фараби 85, я бы согласился пожить на 20м.. В Алматы жили на 16м, нормально так. Просто все хаты там сдаются, но тут думаю не будет такого, туристов то тут нет
Во время разработки проекта выдаются Технические условия на подключение к сетям. Каждый владелец сетей выдает свои. Они вполне могут выдать точку подключения где-нибудь в магистрали, а разрабатывать сети для этого подключения уже будут отдельно. Возможен также вариант прокладки сетей заранее, до строительства этих домов, с учетом перспективной застройки.
Цитата:
И в конце концов, если есть утвержденный Генплан, так запретить любые стройки, перестройки, продажи всего того, что планируется сносить, А?
Чтобы серьезно относиться к этому утверждению, не мешало бы выложить расчет, которым автор руководствовался, с учетом перспективы развития города и необходимости в социальных объектах. И, конечно же, с учетом СП РК 3.01-101-2013 и СН РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов".
P.S Мне в Челябинске рассказывали про одного известного здесь "урбаниста", у которого там куча подписчиков в соцсетях и прочее. Дали ему Раздел генплана разработать, раз уж такой умный. Принес он нечто, совершенно не соответствующее нормативам.
Victor Yang: Это о том что люди там на своих участках строят дома, а потом жалуются что вскоре их будут выкупать.
А что разрешение на строительство не надо брать? Если построили без разрешений, то на себя пусть и жалуются. Речь о другом же, речь о выдаче разрешений вопреки генплану, даже не генплану а здравому смыслу. Никто не предусматривает развитие города, затыкают транспортные артерии, не предусматривают парковки и стоянки. Что творится возле ЦУМа?! ЦУМ, Бизнес-центр, МАРТ всё на пятаке в центре города, на машине не рискую туда подьежать, если и припаркуешься то время потеряешь.
Victor Yang: Во время разработки проекта выдаются Технические условия на подключение к сетям. Каждый владелец сетей выдает свои. Они вполне могут выдать точку подключения где-нибудь в магистрали, а разрабатывать сети для этого подключения уже будут отдельно. Возможен также вариант прокладки сетей заранее, до строительства этих домов, с учетом перспективной застройки.
ага, вы это расскажите застройщику который будет строить жилой дом на перекрестке абая-тарана
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