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≡ В Казахстане создадут межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46506
В Казахстане создадут межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отправлено: 02.04.23 - 14:03
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Cоздание такой комиссии при Министерстве просвещения позволит осуществлять мониторинг и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24418
Re: В Казахстане создадут межведомственную комиссию по делам...
Отправлено: 02.04.23 - 14:03
#1
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Интересно, если президент какой либо страны украдет казахстанских детей, а прецеденты в мире есть, он будет отвечать перед законом?
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