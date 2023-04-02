Отправлено: - 16:00





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48502 Тепереча новый хозяин, как он себе представляет воткнуть 18-этажные дома на дряхлые коммунальные сети?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48502 И в конце концов, если есть утвержденный Генплан, так запретить любые стройки, перестройки, продажи всего того, что планируется сносить, А?Источник:

Цитата:Во время разработки проекта выдаются Технические условия на подключение к сетям. Каждый владелец сетей выдает свои. Они вполне могут выдать точку подключения где-нибудь в магистрали, а разрабатывать сети для этого подключения уже будут отдельно. Возможен также вариант прокладки сетей заранее, до строительства этих домов, с учетом перспективной застройки.Цитата:А толку? Наши люди всё равно сначала строят, а потом оформляют. Или строительство параллельно проекту идет. А потом винят государство - это народная забава такая.