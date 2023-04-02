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≡ Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46506
Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 13:46
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Что должно произойти, чтобы у города появился нормальный план развития? Был аким области (он же управляющий областным центром) саксофонист, любил футбол, хоккей. Потом пришёл балагур, тоже фанат футбола и брусчатки. Бард что был, что небыл. Архимед затмил усех: дворцы, арены, бассейны, новые микрорайоны, весь город закатал в асфальт и сгинул, ни слуху ни духу.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25785
Re: Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 13:46
#1
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Да, я тоже за 4 этажа.
Не больше... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3086
Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 14:05
#2
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Цитата:
drakon:
Да, я тоже за 4 этажа.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24418
Re: Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 14:07
#3
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Цитата:
монолитку 13-этажную в 7 микрорайоне или 12-этажку в Рудном на 50 лет Октября, обязательно свозить, пусть посмотрит, как люди с неработающим лифтом 

На сколько знаю, там лифты работают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24418
Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 14:09
#4
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Если бы на моем месте выросла двадцатиэтажка, на Фараби 85, я бы согласился пожить на 20м..
В Алматы жили на 16м, нормально так.
Просто все хаты там сдаются, но тут думаю не будет такого, туристов то тут нет

[Исправлено: 111, 02.04.2023 - 14:13]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
808
Re: Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 14:14
#5
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:-) Наивный Ильяс...
У нас же ж "Партия - наш рулевой!" Она лучше знает, что быдлу надо.
Снизойти до выслушивания мнения народа - себя не уважать.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15629
Re: Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 16:00
#6
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Цитата:
Тепереча новый хозяин, как он себе представляет воткнуть 18-этажные дома на дряхлые коммунальные сети?

Источник:

Во время разработки проекта выдаются Технические условия на подключение к сетям. Каждый владелец сетей выдает свои. Они вполне могут выдать точку подключения где-нибудь в магистрали, а разрабатывать сети для этого подключения уже будут отдельно. Возможен также вариант прокладки сетей заранее, до строительства этих домов, с учетом перспективной застройки.

Цитата:
И в конце концов, если есть утвержденный Генплан, так запретить любые стройки, перестройки, продажи всего того, что планируется сносить, А?

Источник:

А толку? Наши люди всё равно сначала строят, а потом оформляют. Или строительство параллельно проекту идет. А потом винят государство - это народная забава такая.
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