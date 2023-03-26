Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 14:08
Церковь. Её видно со всех
сторон города...
сторон города...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 16:27
Я так понял многоуважаемый Дракон, Вы тоже как и я не постигли всех хитростей компьютерных технологий? Иначе как объяснить , что церковь появляется под ником 111
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 17:23
Цитата:
Да, точно так...
saba:
Да, точно так...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 17:56
Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумела мою печаль.
Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула, любовь моя...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 23:17
Цитата:
что любишь - меня!...
таноми52:
И ты мне в слезах шепнула,
И ты мне в слезах шепнула,
что любишь - меня!...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.23 - 10:11
Цитата:
drakon:
Да, точно так.
Да, точно так.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.03.23 - 17:55
Глубокое ретро нашла!
Музыкант,на балалайке
Танго русское сыграй!
Пусть его подхватят чайки,
Унесут в далёкий край.
Струны ритмами наполнят,
Мою душу до конца.
И нечаянно напомнят
Тень забытого лица.
Почему именно русское танго? Вопрос...
Музыкант,на балалайке
Танго русское сыграй!
Пусть его подхватят чайки,
Унесут в далёкий край.
Струны ритмами наполнят,
Мою душу до конца.
И нечаянно напомнят
Тень забытого лица.
Почему именно русское танго? Вопрос...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.03.23 - 18:58
Цитата:
На балалайке, только
русские - играют...
таноми52:
Почему именно русское танго?
Почему именно русское танго?
На балалайке, только
русские - играют...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.23 - 09:00
Цитата:
То есть, герой хотел услышать именно балалайку?
Или РУССКОЕ ТАНГО?
Или он хотел провести параллель своих чувств с чувствами, так часто звучащими в русской музыке - любовь, тоска, печаль ("тень забытого лица"!)?
У испанцев страсть, у итальянцев - любовь и нежность превалируют, а у русских - печаль-тоска (как у Пушкина:"Короче: русская хандра им овладела понемногу; Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел."
Ты когда-нибудь слышал танго в исполнении балалайки?
[Исправлено: таноми52, 30.03.2023 - 09:03]
drakon:
На балалайке, только русские - играют.
На балалайке, только русские - играют.
То есть, герой хотел услышать именно балалайку?
Или РУССКОЕ ТАНГО?
Или он хотел провести параллель своих чувств с чувствами, так часто звучащими в русской музыке - любовь, тоска, печаль ("тень забытого лица"!)?
У испанцев страсть, у итальянцев - любовь и нежность превалируют, а у русских - печаль-тоска (как у Пушкина:"Короче: русская хандра им овладела понемногу; Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел."
Ты когда-нибудь слышал танго в исполнении балалайки?
[Исправлено: таноми52, 30.03.2023 - 09:03]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19046
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.23 - 20:10
Цитата:
ну да, плюс самовар, косоворотка, медведи...
///Получив образование в Москве, в училище им. Гнесиных, Цитому Китагава создал в Японии «Токийский балалаечный ансамбль», в состав которого входило около 40 музыкантов.///
drakon:
На балалайке, только русские - играют...
На балалайке, только русские - играют...
ну да, плюс самовар, косоворотка, медведи...
///Получив образование в Москве, в училище им. Гнесиных, Цитому Китагава создал в Японии «Токийский балалаечный ансамбль», в состав которого входило около 40 музыкантов.///
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24415
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.23 - 21:13
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.23 - 21:21
Цитата:
Амирка, привет...
111:
И Амирка играет
И Амирка играет
Амирка, привет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.04.23 - 02:08
Цитата:
---Ну как же свои пять копеек не вставить !!
111:
И Амирка играет
И Амирка играет
---Ну как же свои пять копеек не вставить !!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24415
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.04.23 - 11:44
Цитата:
А что?
Мне например не особо нравится, когда ваши дети играют в бутылочку и там стоит выбор, унитаз, стиральная машинка или мобилизация..
Так что думаю лучше домбра..
Казахстан все таки мирная страна, как и люди в нем.
[Исправлено: Gljuk, 02.04.2023 - 11:52]
Гога:
Ну как же свои пять копеек не вставить !
Ну как же свои пять копеек не вставить !
А что?
Мне например не особо нравится, когда ваши дети играют в бутылочку и там стоит выбор, унитаз, стиральная машинка или мобилизация..
Так что думаю лучше домбра..
Казахстан все таки мирная страна, как и люди в нем.
[Исправлено: Gljuk, 02.04.2023 - 11:52]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать