Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 56% влажность
  • В, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46503
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 31.03.23 - 15:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Представление об установке знаков было внесено, так как это очень оживленный участок дороги, - рассказал Алексей Милюк. - В Кунае живет очень много людей, а высокий скоростной режим, 110 км/ч, создает угрозу безопасности пешеходов.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24415
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 15:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора, сам отдаю себе отсчет, если пешеход пойдет, не успею остановиться..
Тем более если вечером и во время, после дождя, на встречных фарах.
И даже если остановишься, летящий сзади обязательно даст тебе в зад..
Больше их боишься..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4126
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 18:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
если пешеход пойдет, не успею остановиться..


На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать, я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.
Надо такой знак ставить: - предупреждающий 1.22 - нет авто - иди; едет авто -стой.
Пешеход пусть сам за себя отвечает.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24415
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 22:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Пешеход пусть сам за себя отвечает.

Ну, водятела то все равно посадят, и отожмут бабки..
Тут уже пешеход будет прав, даже если победит или поедет на велике по пешеходу с авоськой картошки..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1758
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 01.04.23 - 00:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать

Да согласен, это в разрез правилам ПДД. Не знаю как Казахстане, но в Германии на автострадах пешеходам и велосипедистам делать нечего. Нег говоря уже о пешеходных переходах. Только мост или подземка.
Цитата:
111:
или поедет на велике по пешеходу

Тогда уже не пешеход, а участник дорожного движения на техническом средстве.
;-)
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
941
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 01.04.23 - 10:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.

Да уж, пешеходные переходы на трассах вообще бред какой-то...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24415
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 01.04.23 - 14:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаки уже поставили, 80, правда пока нет снятия ограничений

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4126
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 02.04.23 - 10:28
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Знаки уже поставили, 80,


Вчера возвращался с города - тоже видел. Глупость какая то - дорога она и есть дорога. Мы живём за 300 км. от города: - если на каждом километре ставить ограничивающий знак, якобы для безопасности каких то пешеходов, то когда мы будем доезжать домой ??

Не вижу такой необходимости в установке ограничивающего знака именно в этом месте - там такой же якобы "оживлённый участок дороги" как и на любом отрезке этой трассы.

Лет 10-15 назад участок дороги идущий на подъём, между Перелесками и Денисовкой был разбит и власти установили в глухой степи ПОЧЕМУ то знак ограничения скорости 40 км/час, прямо перед подъёмом, хотя можно было свободно передвигаться со скоростью 70-80 км/час без особого ущерба для авто и безопасности движения. Внизу прямо за подъёмом после установки знака стали постоянно дежурить жол полициясынын партрульдык кызметкерлеры.
Они перестали дежурить когда с приходом Архимеда, стали ремонтировать эту дорогу капитально.

У нас в стране много видов бизнеса: - той-бизнес; помогайки в ЦОН-е; гаи-бизнес и так далее.

[Исправлено: ACROS, 02.04.2023 - 10:33]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12113
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 02.04.23 - 10:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Штрафы растут, зп стоят на месте. Люди меньше стали нарушать, меньше стало пополнение в бюджет и в карман. Поэтому с каждым разом будут придумыватся разные хитрости со знаками.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1808
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 02.04.23 - 11:13
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Люди меньше стали нарушать,

С этим не соглашусь, постоянно вижу нарущштелей на дорогах, особенно ночью С возрастанием штрафов просто увеличились расценки у ДП, причём сейчас надо знать ещё кого то , кто порекомендует тебя. Что ты не сдашь. Иначе штраф конский. По моему мнению, может кто то не согласится, нарушают примерно одинаково что в России, что в Казахстане, при этом штрафы в России на порядок меньше. Хотя тут они тянутся к нам, в последнее время тоже стали увеличивать
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24415
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 02.04.23 - 11:35
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Перелесками и Денисовкой был разбит и власти установили в глухой степи ПОЧЕМУ то знак ограничения скорости 40 км/час, пря

Там я всегда боялся засады местных полицейских, а вот снятия ограничения там вроде тоже не видел, если только пересечение со степной дорогой, но наврят ли..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4126
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 02.04.23 - 11:48
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Люди меньше стали нарушать

Цитата:
saba:
С возрастанием штрафов просто увеличились расценки у ДП,


Не думаю что - стали меньше нарушать.
На дороге появилось много "чайников"- не совсем хорошо знающие ПДД, да я и сам если сяду за комьпютер навряд ли сдам с первого раза на права, хотя себя я считаю знающим правила и достаточно аккуратным в дороге. Всё таки я их получил в 1978 году, в школе: - был у нас предмет "Автодело".
По поводу увеличения суммы штрафов: - чем больше сумма, тем больше нужно "отстёгивать" при нарушении и при разговоре типа "ПООБЩАЕМСЯ", если конечно договоришься с кем надо.
Есть разница в сумме: - если штраф: 500 тенге или же 5 МРП 17 250 тенге - с какой суммы больше получиться "отсегнуть"???
Поэтому, очевидно, МВД и пролобировало в Мажилисе увеличение суммы штрафов, хотя если по чесноку : - на количество нарушении и аварийности на дорогах увеличение размера штрафов НИКАКОГО влияния не имеет.
Если бы был штраф, например, условно: 500 тенге, то и коррупции не было бы: - зачем кому то "договориваться", когда смело и без унижении и просьб, прямо на месте заплатил по "каспи" штраф и уехал. А, так диллема с семейным бюджетом: - зачем платить 17 250 тенге, когда можно "договориться" - заплатить 2 00 - 5 000 тенге и уехать без протокола.
Всегда можно договориться: - везде люди работают.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS