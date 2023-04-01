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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 327 из 327«1...325326327
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:39
#4891
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А тут выражаю соболезнование нашим z-патриотам.
Слава Героям!



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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:45
#4892
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Цитата:
maxsaf:
А может все таки технологий по их изготовлению и соответствующих производственных мощностей не хватает?


Если нет технологий, соответствующего оборудования, тогда как можно организовать производство? Гуглите, много информации, по нехватке комплектующих. В том числе по чипам, сами выпускают более 60 нм. Серый импорт шел из Китая, Турции. Последние уже не поставляют, опять-таки американцы попросили не увлекаться этим. В небольших объемах конечно поступают, через граничащие отдельные страны, но не массово. В случае обнаружения санкциями обложат.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2023 - 12:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 14:23
#4893
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Про комплектующие, здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2023 - 14:28]

[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2023 - 14:28]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 14:41
#4894
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Вроде, ссылка не открывается. Попозже, с помощью компьютера продублирую.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 02:52
#4895
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Цитата:
Kairat stayer:
На днях в ветке, как я называю людей-не от мира сего, обсуждали мельком, что силой мысли управляют роботами. Затем, один какой-то грамотей из-за три девять земель, про управление протезами говорил.

Это вы так делаете заметки для себя, чтобы не забыть? Или чтобы потом самого себя цитировать? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 03:06
#4896
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Цитата:
Kairat stayer:
Если нет технологий, соответствующего оборудования, тогда как можно организовать производство?

На имеющейся базе. С помощью собственных чипов можно развивать более точные технологические процессы, делать более производительные чипы, встраивать их же в новый техпроцесс, и снова создавать ещё более высокопроизводительные чипы на ещё более продвинутых технологиях. Догонять всегда проще - где-то подсмотрел, где-то перенял, где-то прихватизировал. По-настоящему тяжело только первым, лидерам, флагманам. Если одно государство ушло на 10 лет вперёд в чем то, то второе догонит условно за 5 лет, с теми же ресурсами. Надеюсь мысль мою вы поняли. А то вас уже потянуло на историю с курицей и яйцом. Типа, нет чипов - не будет и технологий, нет технологий - не будет и чипов. А вот нифига не так это работает.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 09:46
#4897
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Цитата:
maxsaf:
Это вы так делаете заметки для себя, чтобы не забыть? Или чтобы потом самого себя цитировать?


Так и предполагал, правда в пропорции 50/50, что забавные и странноватые отдельные товарищи, из ветки не от мира сего отреагируют на пост.

Я не ставлю смайлики, думая, что у форумчан на должном уровне развито чувство иронии и поймут. Видимо для отдельных грамотеев из-за три девять земель, всё-таки следует иногда применять смайлики :-P.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.04.2023 - 10:55]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 09:59
#4898
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Цитата:
maxsaf:
Догонять всегда проще - где-то подсмотрел, где-то перенял, где-то прихватизировал. По-настоящему тяжело только первым, лидерам, флагманам. Если одно государство ушло на 10 лет вперёд в чем то, то второе догонит условно за 5 лет, с теми же ресурсами. Надеюсь мысль мою вы поняли. А то вас уже потянуло на историю с курицей и яйцом. Типа, нет чипов - не будет и технологий, нет технологий - не будет и чипов. А вот нифига не так это работает.


Южная Корея и Тайвань ключевые игроки рынка чипов и догнать их другим страна тяжело будет. Они массово производят микро чипы 3 нанометровых (нм), Китай освоил 7 нм, возможно в перспективе освоят производство 3-4 нм. Отмечают, что США готовятся уничтожить чип-фабрики Тайваня в случае нападения Китая Американские эксперты в области безопасности заявляют, что США уничтожат фабрики по производству полупроводниковой продукции на Тайване, но не дадут им перейти в руки КНР в случае нападения Китая на остров.

Опять-же, из-за геополитического кризиса связанного с возможным нападением Китая на Тайвань, последние переносят часть заводов по производству чипов в США. Так с 2024 года в штате Аризона заработает завод по производству 4 нм. чипов, а с 2026 года на другом заводе собираются производит 4 нм. чипы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 10:14
#4899
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Цитата:
Kairat stayer:
Вроде, ссылка не открывается. Попозже, с помощью компьютера продублирую.


Здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 11:08
#4900
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Цитата:
Kairat stayer:
Видимо для отдельных грамотеев из-за три девять земель, всё-таки следует иногда применять смайлики .

Наврятли ваши "шутки" станут от этого смешнее. Но попробовать стоит ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 11:14
#4901
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Цитата:
Kairat stayer:
Китай освоил 7 нм, возможно в перспективе освоят производство 3-4 нм.

Ну и зачем России что-то выдумывать, достаточно дать Китаю то что те хотят, и получить от них, то что нужно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4126
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 11:16
#4902
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У нас действительно ВСЁ продаётся и покупается???
Генерал Кудабаев, бывший начальник ГОВД города Алма-Ата, находившейся под следствием из-за своего предательства и нарушения присяги во время январских событии, бежал из страны, хотя был под подпиской от невыезде до суда.
Это как так возможно?? МВД, КНБ -курирующие границы, пропускные пункты и прочие регламентирующие положения - старые друзья "своих" не бросают ?? А, как же "справедливый" казахстан ??

Всё можно сделать за деньги, а что нельзя сделать за деньги, можно сделать за БОЛЬШИЕ деньги.

Теперь, говорят, он уже на Кипре пьёт чай с Бауыржаном Байбеком - в своё время они оба клялись и писали на каждом столбе - что они ПАТРИОТЫ своей страны.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 11:20
#4903
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Цитата:
maxsaf:
достаточно дать Китаю то что те хотят, и получить от них, то что нужно.

Дать Китаю энергоносители по цене почти вдвое ниже рыночной. а получить втридорога. Уже видно по автомобилям, то что в Китае стоит полтора миллиона рублей, в России больше 3 миллионов
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 11:25
#4904
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Цитата:
ACROS:
А, как же "справедливый" казахстан ??

После этих выборов никаких иллюзий, говорят же рыба гниёт с головы, так и у нас. Выбрали( назначили) послушный Мажилис, оставили никчемное правительство во главе с никаким премьером, суды осуждают по указке сверху(Боранбаев), правоохранительные органы стоят на защите чиновников от народа. Кто может опровергнуть эти тезисы? Можно ли назвать такой Казахстан справедливым?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.04.23 - 11:32
#4905
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Про суды, недавно вышло ещё одно интервью Джакишева. Он рассказывал, как пытается реабилитироваться. За обращение в Верховный суд РК,за рассмотрение дела с него потребовали официально госпошлину почти миллиард тенге. В 2015 году комиссия ООН по правам человека признала его суд несправедливым и потребовала от РК отменить приговор, тогда послали отписку, что приговор справедливый. В этом году наступила пора отчитываться РК, как она прореагировала на выводы комиссии, так зам. пред Верховного суда опять составила такую же отписку, что приговор справедливый
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