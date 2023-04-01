Отправлено: - 12:45

maxsaf:

А может все таки технологий по их изготовлению и соответствующих производственных мощностей не хватает?

[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2023 - 12:51]

Цитата:Если нет технологий, соответствующего оборудования, тогда как можно организовать производство? Гуглите, много информации, по нехватке комплектующих. В том числе по чипам, сами выпускают более 60 нм. Серый импорт шел из Китая, Турции. Последние уже не поставляют, опять-таки американцы попросили не увлекаться этим. В небольших объемах конечно поступают, через граничащие отдельные страны, но не массово. В случае обнаружения санкциями обложат.