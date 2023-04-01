maxsaf: А может все таки технологий по их изготовлению и соответствующих производственных мощностей не хватает?
Если нет технологий, соответствующего оборудования, тогда как можно организовать производство? Гуглите, много информации, по нехватке комплектующих. В том числе по чипам, сами выпускают более 60 нм. Серый импорт шел из Китая, Турции. Последние уже не поставляют, опять-таки американцы попросили не увлекаться этим. В небольших объемах конечно поступают, через граничащие отдельные страны, но не массово. В случае обнаружения санкциями обложат.
Kairat stayer: На днях в ветке, как я называю людей-не от мира сего, обсуждали мельком, что силой мысли управляют роботами. Затем, один какой-то грамотей из-за три девять земель, про управление протезами говорил.
Это вы так делаете заметки для себя, чтобы не забыть? Или чтобы потом самого себя цитировать?
Kairat stayer: Если нет технологий, соответствующего оборудования, тогда как можно организовать производство?
На имеющейся базе. С помощью собственных чипов можно развивать более точные технологические процессы, делать более производительные чипы, встраивать их же в новый техпроцесс, и снова создавать ещё более высокопроизводительные чипы на ещё более продвинутых технологиях. Догонять всегда проще - где-то подсмотрел, где-то перенял, где-то прихватизировал. По-настоящему тяжело только первым, лидерам, флагманам. Если одно государство ушло на 10 лет вперёд в чем то, то второе догонит условно за 5 лет, с теми же ресурсами. Надеюсь мысль мою вы поняли. А то вас уже потянуло на историю с курицей и яйцом. Типа, нет чипов - не будет и технологий, нет технологий - не будет и чипов. А вот нифига не так это работает.
maxsaf: Догонять всегда проще - где-то подсмотрел, где-то перенял, где-то прихватизировал. По-настоящему тяжело только первым, лидерам, флагманам. Если одно государство ушло на 10 лет вперёд в чем то, то второе догонит условно за 5 лет, с теми же ресурсами. Надеюсь мысль мою вы поняли. А то вас уже потянуло на историю с курицей и яйцом. Типа, нет чипов - не будет и технологий, нет технологий - не будет и чипов. А вот нифига не так это работает.
Южная Корея и Тайвань ключевые игроки рынка чипов и догнать их другим страна тяжело будет. Они массово производят микро чипы 3 нанометровых (нм), Китай освоил 7 нм, возможно в перспективе освоят производство 3-4 нм. Отмечают, что США готовятся уничтожить чип-фабрики Тайваня в случае нападения Китая Американские эксперты в области безопасности заявляют, что США уничтожат фабрики по производству полупроводниковой продукции на Тайване, но не дадут им перейти в руки КНР в случае нападения Китая на остров.
Опять-же, из-за геополитического кризиса связанного с возможным нападением Китая на Тайвань, последние переносят часть заводов по производству чипов в США. Так с 2024 года в штате Аризона заработает завод по производству 4 нм. чипов, а с 2026 года на другом заводе собираются производит 4 нм. чипы.
У нас действительно ВСЁ продаётся и покупается??? Генерал Кудабаев, бывший начальник ГОВД города Алма-Ата, находившейся под следствием из-за своего предательства и нарушения присяги во время январских событии, бежал из страны, хотя был под подпиской от невыезде до суда. Это как так возможно?? МВД, КНБ -курирующие границы, пропускные пункты и прочие регламентирующие положения - старые друзья "своих" не бросают ?? А, как же "справедливый" казахстан ??
Всё можно сделать за деньги, а что нельзя сделать за деньги, можно сделать за БОЛЬШИЕ деньги.
Теперь, говорят, он уже на Кипре пьёт чай с Бауыржаном Байбеком - в своё время они оба клялись и писали на каждом столбе - что они ПАТРИОТЫ своей страны.
После этих выборов никаких иллюзий, говорят же рыба гниёт с головы, так и у нас. Выбрали( назначили) послушный Мажилис, оставили никчемное правительство во главе с никаким премьером, суды осуждают по указке сверху(Боранбаев), правоохранительные органы стоят на защите чиновников от народа. Кто может опровергнуть эти тезисы? Можно ли назвать такой Казахстан справедливым?
Про суды, недавно вышло ещё одно интервью Джакишева. Он рассказывал, как пытается реабилитироваться. За обращение в Верховный суд РК,за рассмотрение дела с него потребовали официально госпошлину почти миллиард тенге. В 2015 году комиссия ООН по правам человека признала его суд несправедливым и потребовала от РК отменить приговор, тогда послали отписку, что приговор справедливый. В этом году наступила пора отчитываться РК, как она прореагировала на выводы комиссии, так зам. пред Верховного суда опять составила такую же отписку, что приговор справедливый
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