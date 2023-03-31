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Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46503
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 31.03.23 - 15:48
- Представление об установке знаков было внесено, так как это очень оживленный участок дороги, - рассказал Алексей Милюк. - В Кунае живет очень много людей, а высокий скоростной режим, 110 км/ч, создает угрозу безопасности пешеходов.
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Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 15:48
Давно пора, сам отдаю себе отсчет, если пешеход пойдет, не успею остановиться..
Тем более если вечером и во время, после дождя, на встречных фарах.
И даже если остановишься, летящий сзади обязательно даст тебе в зад..
Больше их боишься..
Тем более если вечером и во время, после дождя, на встречных фарах.
И даже если остановишься, летящий сзади обязательно даст тебе в зад..
Больше их боишься..
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 18:56
Цитата:
На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать, я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.
Надо такой знак ставить: - предупреждающий 1.22 - нет авто - иди; едет авто -стой.
Пешеход пусть сам за себя отвечает.
111:
если пешеход пойдет, не успею остановиться..
если пешеход пойдет, не успею остановиться..
На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать, я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.
Надо такой знак ставить: - предупреждающий 1.22 - нет авто - иди; едет авто -стой.
Пешеход пусть сам за себя отвечает.
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 22:49
Цитата:
Ну, водятела то все равно посадят, и отожмут бабки..
Тут уже пешеход будет прав, даже если победит или поедет на велике по пешеходу с авоськой картошки..
ACROS:
Пешеход пусть сам за себя отвечает.
Пешеход пусть сам за себя отвечает.
Ну, водятела то все равно посадят, и отожмут бабки..
Тут уже пешеход будет прав, даже если победит или поедет на велике по пешеходу с авоськой картошки..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1758
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 01.04.23 - 00:00
Цитата:
Да согласен, это в разрез правилам ПДД. Не знаю как Казахстане, но в Германии на автострадах пешеходам и велосипедистам делать нечего. Нег говоря уже о пешеходных переходах. Только мост или подземка.
Цитата:
Тогда уже не пешеход, а участник дорожного движения на техническом средстве.
ACROS:
На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать
На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать
Да согласен, это в разрез правилам ПДД. Не знаю как Казахстане, но в Германии на автострадах пешеходам и велосипедистам делать нечего. Нег говоря уже о пешеходных переходах. Только мост или подземка.
Цитата:
111:
или поедет на велике по пешеходу
или поедет на велике по пешеходу
Тогда уже не пешеход, а участник дорожного движения на техническом средстве.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 941
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 01.04.23 - 10:36
Цитата:
Да уж, пешеходные переходы на трассах вообще бред какой-то...
ACROS:
я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.
я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.
Да уж, пешеходные переходы на трассах вообще бред какой-то...
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 01.04.23 - 14:45
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 02.04.23 - 10:28
Цитата:
Вчера возвращался с города - тоже видел. Глупость какая то - дорога она и есть дорога. Мы живём за 300 км. от города: - если на каждом километре ставить ограничивающий знак, якобы для безопасности каких то пешеходов, то когда мы будем доезжать домой ??
Не вижу такой необходимости в установке ограничивающего знака именно в этом месте - там такой же якобы "оживлённый участок дороги" как и на любом отрезке этой трассы.
Лет 10-15 назад участок дороги идущий на подъём, между Перелесками и Денисовкой был разбит и власти установили в глухой степи ПОЧЕМУ то знак ограничения скорости 40 км/час, прямо перед подъёмом, хотя можно было свободно передвигаться со скоростью 70-80 км/час без особого ущерба для авто и безопасности движения. Внизу прямо за подъёмом после установки знака стали постоянно дежурить жол полициясынын партрульдык кызметкерлеры.
Они перестали дежурить когда с приходом Архимеда, стали ремонтировать эту дорогу капитально.
У нас в стране много видов бизнеса: - той-бизнес; помогайки в ЦОН-е; гаи-бизнес и так далее.
[Исправлено: ACROS, 02.04.2023 - 10:33]
111:
Знаки уже поставили, 80,
Знаки уже поставили, 80,
Вчера возвращался с города - тоже видел. Глупость какая то - дорога она и есть дорога. Мы живём за 300 км. от города: - если на каждом километре ставить ограничивающий знак, якобы для безопасности каких то пешеходов, то когда мы будем доезжать домой ??
Не вижу такой необходимости в установке ограничивающего знака именно в этом месте - там такой же якобы "оживлённый участок дороги" как и на любом отрезке этой трассы.
Лет 10-15 назад участок дороги идущий на подъём, между Перелесками и Денисовкой был разбит и власти установили в глухой степи ПОЧЕМУ то знак ограничения скорости 40 км/час, прямо перед подъёмом, хотя можно было свободно передвигаться со скоростью 70-80 км/час без особого ущерба для авто и безопасности движения. Внизу прямо за подъёмом после установки знака стали постоянно дежурить жол полициясынын партрульдык кызметкерлеры.
Они перестали дежурить когда с приходом Архимеда, стали ремонтировать эту дорогу капитально.
У нас в стране много видов бизнеса: - той-бизнес; помогайки в ЦОН-е; гаи-бизнес и так далее.
[Исправлено: ACROS, 02.04.2023 - 10:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12113
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 02.04.23 - 10:38
Цитата:
Штрафы растут, зп стоят на месте. Люди меньше стали нарушать, меньше стало пополнение в бюджет и в карман. Поэтому с каждым разом будут придумыватся разные хитрости со знаками.
ACROS:
Штрафы растут, зп стоят на месте. Люди меньше стали нарушать, меньше стало пополнение в бюджет и в карман. Поэтому с каждым разом будут придумыватся разные хитрости со знаками.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1808
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 02.04.23 - 11:13
Цитата:
С этим не соглашусь, постоянно вижу нарущштелей на дорогах, особенно ночью С возрастанием штрафов просто увеличились расценки у ДП, причём сейчас надо знать ещё кого то , кто порекомендует тебя. Что ты не сдашь. Иначе штраф конский. По моему мнению, может кто то не согласится, нарушают примерно одинаково что в России, что в Казахстане, при этом штрафы в России на порядок меньше. Хотя тут они тянутся к нам, в последнее время тоже стали увеличивать
Vit:
Люди меньше стали нарушать,
Люди меньше стали нарушать,
С этим не соглашусь, постоянно вижу нарущштелей на дорогах, особенно ночью С возрастанием штрафов просто увеличились расценки у ДП, причём сейчас надо знать ещё кого то , кто порекомендует тебя. Что ты не сдашь. Иначе штраф конский. По моему мнению, может кто то не согласится, нарушают примерно одинаково что в России, что в Казахстане, при этом штрафы в России на порядок меньше. Хотя тут они тянутся к нам, в последнее время тоже стали увеличивать
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 02.04.23 - 11:35
Цитата:
Там я всегда боялся засады местных полицейских, а вот снятия ограничения там вроде тоже не видел, если только пересечение со степной дорогой, но наврят ли..
ACROS:
Перелесками и Денисовкой был разбит и власти установили в глухой степи ПОЧЕМУ то знак ограничения скорости 40 км/час, пря
Перелесками и Денисовкой был разбит и власти установили в глухой степи ПОЧЕМУ то знак ограничения скорости 40 км/час, пря
Там я всегда боялся засады местных полицейских, а вот снятия ограничения там вроде тоже не видел, если только пересечение со степной дорогой, но наврят ли..
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 02.04.23 - 11:48
Цитата:
Цитата:
Не думаю что - стали меньше нарушать.
На дороге появилось много "чайников"- не совсем хорошо знающие ПДД, да я и сам если сяду за комьпютер навряд ли сдам с первого раза на права, хотя себя я считаю знающим правила и достаточно аккуратным в дороге. Всё таки я их получил в 1978 году, в школе: - был у нас предмет "Автодело".
По поводу увеличения суммы штрафов: - чем больше сумма, тем больше нужно "отстёгивать" при нарушении и при разговоре типа "ПООБЩАЕМСЯ", если конечно договоришься с кем надо.
Есть разница в сумме: - если штраф: 500 тенге или же 5 МРП 17 250 тенге - с какой суммы больше получиться "отсегнуть"???
Поэтому, очевидно, МВД и пролобировало в Мажилисе увеличение суммы штрафов, хотя если по чесноку : - на количество нарушении и аварийности на дорогах увеличение размера штрафов НИКАКОГО влияния не имеет.
Если бы был штраф, например, условно: 500 тенге, то и коррупции не было бы: - зачем кому то "договориваться", когда смело и без унижении и просьб, прямо на месте заплатил по "каспи" штраф и уехал. А, так диллема с семейным бюджетом: - зачем платить 17 250 тенге, когда можно "договориться" - заплатить 2 00 - 5 000 тенге и уехать без протокола.
Всегда можно договориться: - везде люди работают.
Vit:
Люди меньше стали нарушать
Люди меньше стали нарушать
Цитата:
saba:
С возрастанием штрафов просто увеличились расценки у ДП,
С возрастанием штрафов просто увеличились расценки у ДП,
Не думаю что - стали меньше нарушать.
На дороге появилось много "чайников"- не совсем хорошо знающие ПДД, да я и сам если сяду за комьпютер навряд ли сдам с первого раза на права, хотя себя я считаю знающим правила и достаточно аккуратным в дороге. Всё таки я их получил в 1978 году, в школе: - был у нас предмет "Автодело".
По поводу увеличения суммы штрафов: - чем больше сумма, тем больше нужно "отстёгивать" при нарушении и при разговоре типа "ПООБЩАЕМСЯ", если конечно договоришься с кем надо.
Есть разница в сумме: - если штраф: 500 тенге или же 5 МРП 17 250 тенге - с какой суммы больше получиться "отсегнуть"???
Поэтому, очевидно, МВД и пролобировало в Мажилисе увеличение суммы штрафов, хотя если по чесноку : - на количество нарушении и аварийности на дорогах увеличение размера штрафов НИКАКОГО влияния не имеет.
Если бы был штраф, например, условно: 500 тенге, то и коррупции не было бы: - зачем кому то "договориваться", когда смело и без унижении и просьб, прямо на месте заплатил по "каспи" штраф и уехал. А, так диллема с семейным бюджетом: - зачем платить 17 250 тенге, когда можно "договориться" - заплатить 2 00 - 5 000 тенге и уехать без протокола.
Всегда можно договориться: - везде люди работают.
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