Отправлено: - 09:00

drakon:

На балалайке, только русские - играют.

[Исправлено: таноми52, 30.03.2023 - 09:03]

Цитата:То есть, герой хотел услышать именно балалайку?Или РУССКОЕ ТАНГО?Или он хотел провести параллель своих чувств с чувствами, так часто звучащими в русской музыке - любовь, тоска, печаль ("тень забытого лица"!)?У испанцев страсть, у итальянцев - любовь и нежность превалируют, а у русских - печаль-тоска (как у Пушкина:"Короче: русская хандра им овладела понемногу; Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел."Ты когда-нибудь слышал танго в исполнении балалайки?