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≡ Некоторые лекарства могут значительно подорожать в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46502
Некоторые лекарства могут значительно подорожать в Казахстане
Отправлено: 01.04.23 - 12:10
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Некоторые лекарства, мази и растворы могут значительно подорожать, такие опасения высказали фармацевты. В основном это коснется ассортимента аптечных производств. Сейчас в стране таких предприятий 126. Все дело в проекте новых требований регистрации и сертификации импортных фармацевтических субстанций.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3085
Re: Некоторые лекарства могут значительно подорожать в...
Отправлено: 01.04.23 - 12:10
#1
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Цитата:
мы сами хотим этот пункт изложить в такой редакции, которая будет удобна и бизнес-сообществу, и нам как государственному органу


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4122
Re: Некоторые лекарства могут значительно подорожать в...
Отправлено: 01.04.23 - 12:22
#2
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Особенность нашей, казахской, экономики: - ..однажды поднявшие цены, НИКОГДА не возвращаются на прежний уровень, даже если и доллар опустился...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7501
Re: Некоторые лекарства могут значительно подорожать в...
Отправлено: 01.04.23 - 14:04
#3
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***цена увеличится минимум в пять раз"*** ---- хотелось бы знать - за счет чего именно в пять раз ? Обосновать это можете ?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4114
Re: Некоторые лекарства могут значительно подорожать в...
Отправлено: 01.04.23 - 22:21
#4
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Для чего существуют все многочисленные государственные органы, которые не могут привести мировые реалии к нашим?
Могут, но только за счёт нашего кармана. Очередное подтверждение бесполезности.
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