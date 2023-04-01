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≡ Нормы Налогового кодекса признали несоответствующими Конституции Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46502
Нормы Налогового кодекса признали несоответствующими Конституции Казахстана
Отправлено: 01.04.23 - 18:02
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Конституционный суд Казахстана за три месяца работы вынес четыре нормативных постановления по обращениям граждан, признав несоответствующими Конституции некоторые законодательные нормы.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1466
Re: Нормы Налогового кодекса признали несоответствующими...
Отправлено: 01.04.23 - 18:02
#1
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главное интригующе назвать статью, а содержание скопировать и не раскрыть суть.
Какие нормы были признаны НК РК неконституционными?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4114
Re: Нормы Налогового кодекса признали несоответствующими...
Отправлено: 01.04.23 - 22:15
#2
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НГ, вы бы ещё обнажёнку разместили на картике и вообще не важно про что ..)))
Вы потратили моё время..
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