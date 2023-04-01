Re: "Врачи не сделали, доказать вину невозможно" -...

Отправлено: - 19:17

Пять миллионов кто будет платить: - из средств государственной больницы, то есть из наших налогов или те врачи которые непосредственно занимались девочкой ??



Пять миллионов - это чисто за моральные страдания, так??

А за допущенные врачами-офтальмологами физические увечья девочке НИКТО не будет платить?? Ей же дальше надо- лечиться, операции, реабилитация и прочее- это за счёт папы, надо думать??