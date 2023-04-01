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≡ "Врачи не сделали, доказать вину невозможно" - Житель Костаная судился с глазной больницей из-за неправильного лечения его дочери
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46502
"Врачи не сделали, доказать вину невозможно" - Житель Костаная судился с глазной больницей из-за неправильного лечения его дочери
Отправлено: 01.04.23 - 19:17
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Историю Адеми и ее борьбы с болезнью «НГ» рассказывала 3 года назад. Тогда Женис Исмаков обращался в полицию. Уголовное дело прекратили, однако нарушения в действиях врачей выявила проверка департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4122
Re: "Врачи не сделали, доказать вину невозможно" -...
Отправлено: 01.04.23 - 19:17
#1
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Пять миллионов кто будет платить: - из средств государственной больницы, то есть из наших налогов или те врачи которые непосредственно занимались девочкой ??

Пять миллионов - это чисто за моральные страдания, так??
А за допущенные врачами-офтальмологами физические увечья девочке НИКТО не будет платить?? Ей же дальше надо- лечиться, операции, реабилитация и прочее- это за счёт папы, надо думать??
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