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"Врачи не сделали, доказать вину невозможно" - Житель Костаная судился с глазной больницей из-за неправильного лечения его дочери
"Врачи не сделали, доказать вину невозможно" - Житель Костаная судился с глазной больницей из-за неправильного лечения его дочери
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