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Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном маслихате ни одного независимого депутата
Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном маслихате ни одного независимого депутата
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