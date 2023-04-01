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≡ Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном маслихате ни одного независимого депутата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46502
Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном маслихате ни одного независимого депутата
Отправлено: 01.04.23 - 18:45
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Аркалыкчанин Абыл Ерденов, зарегистрированный в избирательной комиссии в порядке самовыдвижения оказался очередным членом партии Amanat. История о том, как партия снова обманула избирателей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24412
Re: Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном...
Отправлено: 01.04.23 - 18:45
#1
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Так этот, аманотовец, прошел или нет?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4122
Re: Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном...
Отправлено: 01.04.23 - 18:51
#2
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А, что такое: - "самовыдвиженец" не может быть членом любой партии??

Цитата://наши обращения проигнорировали в "партии власти".//

Очевидно, Бибигуль - не умеет работать со СМИ, и как все нынешние партчиновники - не умеют и не хотят общаться с народом. Всё по бумажке, всё по регламенту - души нет в работе, формализм какой то.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1804
Re: Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном...
Отправлено: 01.04.23 - 20:36
#3
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Ну действительно корректор уволился, партия Аманат, значит аманатовец, а не аманотовец
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