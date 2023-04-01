Re: Самовыдвиженец, он же аманотовец: В Костанайском областном...

Отправлено: - 18:51

А, что такое: - "самовыдвиженец" не может быть членом любой партии??



Цитата://наши обращения проигнорировали в "партии власти".//



Очевидно, Бибигуль - не умеет работать со СМИ, и как все нынешние партчиновники - не умеют и не хотят общаться с народом. Всё по бумажке, всё по регламенту - души нет в работе, формализм какой то.