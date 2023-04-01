Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 09:37
Когда говорят про расслоение общества в нашей стране, обычно имеют в виду разделение между богатыми и бедными, казахско- и русскоязычными, религиозными и атеистами. Но если подумать, есть еще один вид расслоения, которое сразу не видно – но оно куда более опасно. Читать новость
Вторых становится больше гораздо быстрее. В том числе и потому, что первые, видя нарастающий уровень дикости, уезжают из страны. Вторым наплевать на любую дикость. Они просто не понимают, в чем проблема.
Золотые слова, точнее и не скажешь. Хорошо бы чиновникам почитать эту статью, может больше внимания уделили развитию образования и культуры в стране. А людям нужно правильно воспитывать своих детей.
Узбекское блюдо на Наурыз, как и всегда говорил, это да, прежде всего дикость. Казахи сейчас поверили, что плов, который варят узбеки на Наурыз это казахское блюдо. Это да, это дикость. Отсутствие домашних баурсаков, дикость.. Чавкание на Наурыз вовсю шашлыками с отходного мяса, дикость.. Наурыз, праздник, превратили вообще в праздник Дикости.. И вот когда люди кидаются на плов или еще что то там, думая как бы набрать Саркыт, да, это дикие люди.. Хватает и того, что ты сам делаешь кому то саркыт, не набирая мяса и плова себе в пакет, а оставляя другим, которые за тобой. Но теперь это слово и это действие мы казахи исказили сами..
Цитата://драться в очереди за бесплатной едой// Цитата://Она определяется уровнем воспитания и культуры.//
Наверное всё это применима к СЕМЬЕ. Теперь членов этой семьи ПОКАЗАТЕЛЬНО и СМЕШНО якобы, судят. Рыба гниёт с головы: - они БЕСПЛАТНО брали по всему Казахстану; областники скромно стоя в очереди и наблюдая за семьёй, БЕСПЛАТНО брали со своей области и так далее до самых низов, преподнося методы своей работы и этим РАЗВРАЩАЯ свой же народ на подобные действия.
Цитата:
111: Узбекское блюдо на Наурыз
Всегда готовили на Наурыз дома, или бесбармак или куырдак, но никогда плов. Хотя Наурыз пришёл с юга, с их традициями и обычаями.
Помню на праздник 9 мая в парке победы угощали людей кашей гречневой.народ как будто не ел пару дней до праздника.ужасная давка за кашей и оставленный после себя мусор ,горы мусора.неприятное зрелище.и это не в адрес казахов. Там были и русские и все национальности проживающие в КЗ.и вспомнил рок-фестиваль в Калининграде. Пиво продавалось на фестивале везде.пьяных не встречал. Кушать тоже пожалуйста,что хочешь.НО мусора не видел нигде.много мусорных баков и людей следящих за сменой мешков в этих баках по мере их наполнения.почему то это вспомнилось.
Однажды был на юбилее очень уважаемого агашки, гостями были работники суда, прокуратуры и прочих правоохранительных органов. Я понаблюдал со стороны как общаются эти люди между собой: притворно улыбаются, хвалят друг друга,заискивает перед начальством. Я не смог быть до конца сего мероприятия, ибо такое общение не по мне, я не умею по ихнему, это не моё.
сайлау курманов: притворно улыбаются, хвалят друг друга,заискивает перед начальством
Вообще то это общественные особенности этикета, неких правил в организациях людей. В ООН вон как все ненавидят друг друга, но тем не менее есть некие правила, благодаря которым ненавистники как то договариваются меж собой.. Иначе хаос, махновщина и все будут гоняться друг за другом с кувалдами, как сказал Иосиф Пригожин..
saba: Для меня это ликбез, в самом деле иногда только по смыслу всего предложения догадываюсь, а 100% уверенности нет
Часто использую свои отдельные слова и выражения. На мой взгляд понятные для большинства на форуме. Не обессудьте, для новеньких, если есть таковые, в качества ликбеза повторю, чтобы они правильно понимали их смыслы:
Грамотей - грамотный человек. "Грамотей" (в кавычках) - малограмотный человек. Из-за три девять земель - люди проживающие в дальнем зарубежье. Доморощенные - местные жители (свои). Ветка людей не от мира сего - ветка Вечная жизнь 2.0. Ещё выражение великие россияне употребляю - почтительное обращение к соседям. Раньше среди них были очень обидчивые форумчане, не знаю к сожалению или во благо, но их в настоящее время нет.
Надо было накатить без закуски пару 200 гр. стаканов - и всю правду матку им и сказали бы. Самые вес1лые и классные пьянки у меня были в бригадной столовке на заре моей карьеры после института: - поварихи разбитные, бригадир-первоцилинник, водила бугра, учётчик, агроном и я, молодой специалист с высшим образованием, но в ранге мастера-наладчика. Напивались после каждой компании: - посевной, сенокоса, уборки. Время было другое, народ как то был подружней и повеселей, да и много было этого народа.
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