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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46502
Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 09:37
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Когда говорят про расслоение общества в нашей стране, обычно имеют в виду разделение между богатыми и бедными, казахско- и русскоязычными, религиозными и атеистами. Но если подумать, есть еще один вид расслоения, которое сразу не видно – но оно куда более опасно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 09:37
#1
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А ссылку на видео можно? :-)
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
57
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 10:05
#2
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Все верно, добавить нечего. Был в школе у дочери, разговаривал с "педагогами", боже мой, их самих нужно учить культуре общения.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3085
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 10:38
#3
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
941
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 11:01
#4
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Цитата:
Вторых становится больше гораздо быстрее. В том числе и потому, что первые, видя нарастающий уровень дикости, уезжают из страны. Вторым наплевать на любую дикость. Они просто не понимают, в чем проблема. 

Золотые слова, точнее и не скажешь. Хорошо бы чиновникам почитать эту статью, может больше внимания уделили развитию образования и культуры в стране. А людям нужно правильно воспитывать своих детей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1804
Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 11:25
#5
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Г-н Козлов , а можно ещё? Для меня это ликбез, в самом деле иногда только по смыслу всего предложения догадываюсь, а 100% уверенности нет

[Исправлено: saba, 01.04.2023 - 11:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24412
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 11:39
#6
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Узбекское блюдо на Наурыз, как и всегда говорил, это да, прежде всего дикость.
Казахи сейчас поверили, что плов, который варят узбеки на Наурыз это казахское блюдо.
Это да, это дикость.
Отсутствие домашних баурсаков, дикость..
Чавкание на Наурыз вовсю шашлыками с отходного мяса, дикость..
Наурыз, праздник, превратили вообще в праздник Дикости..
И вот когда люди кидаются на плов или еще что то там, думая как бы набрать Саркыт, да, это дикие люди..
Хватает и того, что ты сам делаешь кому то саркыт, не набирая мяса и плова себе в пакет, а оставляя другим, которые за тобой.
Но теперь это слово и это действие мы казахи исказили сами..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3085
Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 11:52
#7
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Цитата:
saba:
а можно ещё? Для меня это ликбез

Да я тоже старой закалки. В современных словах тоже больше по смыслу догадываюсь. Но кое-что знаю точно:



:lol: :lol: :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4122
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 12:18
#8
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Цитата://драться в очереди за бесплатной едой//
Цитата://Она определяется уровнем воспитания и культуры.//

Наверное всё это применима к СЕМЬЕ. Теперь членов этой семьи ПОКАЗАТЕЛЬНО и СМЕШНО якобы, судят. Рыба гниёт с головы: - они БЕСПЛАТНО брали по всему Казахстану; областники скромно стоя в очереди и наблюдая за семьёй, БЕСПЛАТНО брали со своей области и так далее до самых низов, преподнося методы своей работы и этим РАЗВРАЩАЯ свой же народ на подобные действия.

Цитата:
111:
Узбекское блюдо на Наурыз


Всегда готовили на Наурыз дома, или бесбармак или куырдак, но никогда плов. Хотя Наурыз пришёл с юга, с их традициями и обычаями.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1804
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 12:44
#9
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Цитата:
ACROS:
Хотя Наурыз пришёл с юга, с их традициями и обычаями.

Наурыз это вообще персидский праздник Солнца, интересно какое в Иране блюдо на Наурыз.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
206
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 13:51
#10
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Помню на праздник 9 мая в парке победы угощали людей кашей гречневой.народ как будто не ел пару дней до праздника.ужасная давка за кашей и оставленный после себя мусор ,горы мусора.неприятное зрелище.и это не в адрес казахов. Там были и русские и все национальности проживающие в КЗ.и вспомнил рок-фестиваль в Калининграде. Пиво продавалось на фестивале везде.пьяных не встречал. Кушать тоже пожалуйста,что хочешь.НО мусора не видел нигде.много мусорных баков и людей следящих за сменой мешков в этих баках по мере их наполнения.почему то это вспомнилось.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5987
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 15:42
#11
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Однажды был на юбилее очень уважаемого агашки, гостями были работники суда, прокуратуры и прочих правоохранительных органов. Я понаблюдал со стороны как общаются эти люди между собой: притворно улыбаются, хвалят друг друга,заискивает перед начальством. Я не смог быть до конца сего мероприятия, ибо такое общение не по мне, я не умею по ихнему, это не моё.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24412
Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 16:37
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
притворно улыбаются, хвалят друг друга,заискивает перед начальством

Вообще то это общественные особенности этикета, неких правил в организациях людей.
В ООН вон как все ненавидят друг друга, но тем не менее есть некие правила, благодаря которым ненавистники как то договариваются меж собой..
Иначе хаос, махновщина и все будут гоняться друг за другом с кувалдами, как сказал Иосиф Пригожин..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4089
Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 17:46
#13
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Цитата:
saba:
Для меня это ликбез, в самом деле иногда только по смыслу всего предложения догадываюсь, а 100% уверенности нет


Часто использую свои отдельные слова и выражения. На мой взгляд понятные для большинства на форуме. Не обессудьте, для новеньких, если есть таковые, в качества ликбеза повторю, чтобы они правильно понимали их смыслы:

Грамотей - грамотный человек.
"Грамотей" (в кавычках) - малограмотный человек.
Из-за три девять земель - люди проживающие в дальнем зарубежье.
Доморощенные - местные жители (свои).
Ветка людей не от мира сего - ветка Вечная жизнь 2.0.
Ещё выражение великие россияне употребляю - почтительное обращение к соседям. Раньше среди них были очень обидчивые форумчане, не знаю к сожалению или во благо, но их в настоящее время нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4122
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Дикость есть дикость, и оправданий ей нет
Отправлено: 01.04.23 - 18:38
#14
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Цитата:
сайлау курманов:
я не умею по ихнему,


Надо было накатить без закуски пару 200 гр. стаканов - и всю правду матку им и сказали бы.
Самые вес1лые и классные пьянки у меня были в бригадной столовке на заре моей карьеры после института: - поварихи разбитные, бригадир-первоцилинник, водила бугра, учётчик, агроном и я, молодой специалист с высшим образованием, но в ранге мастера-наладчика. Напивались после каждой компании: - посевной, сенокоса, уборки.
Время было другое, народ как то был подружней и повеселей, да и много было этого народа.
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