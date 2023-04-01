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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:33
Цитата:
Ну это видимо смотря на с какого и на какой язык переводить
saba:
Не знаю как вы , а я зачастую текст переведённый Гуглом с первого раза не понимаю, приходится додумывать.
Не знаю как вы , а я зачастую текст переведённый Гуглом с первого раза не понимаю, приходится додумывать.
Ну это видимо смотря на с какого и на какой язык переводить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:35
Цитата:
Чего конкретно не хватает на оборонку, и сколько?
[Исправлено: maxsaf, 01.04.2023 - 11:35]
Kairat stayer:
Вот, как-раз на оборонку и не хватает.
Вот, как-раз на оборонку и не хватает.
Чего конкретно не хватает на оборонку, и сколько?
[Исправлено: maxsaf, 01.04.2023 - 11:35]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:36
Убежал Макс, у них в три девять земель, позднее время суток, cпокойной ночи пожелаем и до новых встреч!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:37
Цитата:
А зачем чипы свиньям, их (свиней) всё равно съедят. А вот людям с ограниченными возможностями, само то будет. Управлять протезами рук или ног.
Kairat stayer:
Почему на свиньях не испытывают, крысы маловаты будут.
Почему на свиньях не испытывают, крысы маловаты будут.
А зачем чипы свиньям, их (свиней) всё равно съедят. А вот людям с ограниченными возможностями, само то будет. Управлять протезами рук или ног.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:37
Цитата:
А может все таки скинуть ссылку? Ну чтобы вы хоть немножко в теме были
Kairat stayer:
Чёта, не гуманно же, а ещё себя позиционируют, такими великими цивилизованными странами.
Чёта, не гуманно же, а ещё себя позиционируют, такими великими цивилизованными странами.
А может все таки скинуть ссылку? Ну чтобы вы хоть немножко в теме были
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:38
Цитата:
Видимо без чипа это сложно понять
Эл-починно:
А вот людям с ограниченными возможностями, само то будет. Управлять протезами рук или ног.
А вот людям с ограниченными возможностями, само то будет. Управлять протезами рук или ног.
Видимо без чипа это сложно понять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:44
Цитата:
Ты чё не спишь что ли?
Высокотехнологичных полупроводников, чипов катастрофически не хватает. БПЛА у Ирана закупают, баллистическими ракетами проблемы, хотели также у Ирана закупать. Но США надавила на них и совместно с Израилем начали сносит ихние заводы. Если танки Т54, Т55 и Т62 расконсервировали, их окапают на рубежах обороны и будут использовать. На них снарядов советского производства достаточно.
maxsaf:
Чего конкретно не хватает на оборонку, и сколько?
Чего конкретно не хватает на оборонку, и сколько?
Ты чё не спишь что ли?
Высокотехнологичных полупроводников, чипов катастрофически не хватает. БПЛА у Ирана закупают, баллистическими ракетами проблемы, хотели также у Ирана закупать. Но США надавила на них и совместно с Израилем начали сносит ихние заводы. Если танки Т54, Т55 и Т62 расконсервировали, их окапают на рубежах обороны и будут использовать. На них снарядов советского производства достаточно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:48
Цитата:
Цитата:
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
Эл-починно:
А зачем чипы свиньям, их (свиней) всё равно съедят.
А зачем чипы свиньям, их (свиней) всё равно съедят.
Цитата:
maxsaf:
Видимо без чипа это сложно понять
Видимо без чипа это сложно понять
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:53
Цитата:
Ну Вам же предлагали ссылку, не интересно было...
Kairat stayer:
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
Ну Вам же предлагали ссылку, не интересно было...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:54
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:59
Цитата:
А может все таки технологий по их изготовлению и соответствующих производственных мощностей не хватает?
Kairat stayer:
Высокотехнологичных полупроводников, чипов катастрофически не хватает.
Высокотехнологичных полупроводников, чипов катастрофически не хватает.
А может все таки технологий по их изготовлению и соответствующих производственных мощностей не хватает?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:03
Цитата:
У испытаний тоже много разных стадий. Испытания на животных уже проводили, сейчас ищут клинику для испытаний на людях. Начнут с тех, кому нужнее. Может все таки скинуть ссылку, на всякий случай?
Kairat stayer:
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
У испытаний тоже много разных стадий. Испытания на животных уже проводили, сейчас ищут клинику для испытаний на людях. Начнут с тех, кому нужнее. Может все таки скинуть ссылку, на всякий случай?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:06
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:33
Цитата:
Нет, сегодня ссылки на иностранные источники, пожалуй не буду читать.
На днях в ветке, как я называю людей-не от мира сего, обсуждали мельком, что силой мысли управляют роботами. Затем, один какой-то грамотей из-за три девять земель, про управление протезами говорил.
maxsaf:
Может все таки скинуть ссылку, на всякий случай?
Может все таки скинуть ссылку, на всякий случай?
Нет, сегодня ссылки на иностранные источники, пожалуй не буду читать.
На днях в ветке, как я называю людей-не от мира сего, обсуждали мельком, что силой мысли управляют роботами. Затем, один какой-то грамотей из-за три девять земель, про управление протезами говорил.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:35
Еще из первоапрельской шутки.
Тут Лукашенко доказал, что ни под кого не ложился
Тут Лукашенко доказал, что ни под кого не ложился
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