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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:33
#4876
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Цитата:
saba:
Не знаю как вы , а я зачастую текст переведённый Гуглом с первого раза не понимаю, приходится додумывать.

Ну это видимо смотря на с какого и на какой язык переводить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:35
#4877
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот, как-раз на оборонку и не хватает.

Чего конкретно не хватает на оборонку, и сколько?

[Исправлено: maxsaf, 01.04.2023 - 11:35]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:36
#4878
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Убежал Макс, у них в три девять земель, позднее время суток, cпокойной ночи пожелаем и до новых встреч!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:37
#4879
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему на свиньях не испытывают, крысы маловаты будут.

А зачем чипы свиньям, их (свиней) всё равно съедят. А вот людям с ограниченными возможностями, само то будет. Управлять протезами рук или ног.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:37
#4880
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Цитата:
Kairat stayer:
Чёта, не гуманно же, а ещё себя позиционируют, такими великими цивилизованными странами.

А может все таки скинуть ссылку? Ну чтобы вы хоть немножко в теме были :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:38
#4881
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Цитата:
Эл-починно:
А вот людям с ограниченными возможностями, само то будет. Управлять протезами рук или ног.

Видимо без чипа это сложно понять :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:44
#4882
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Цитата:
maxsaf:
Чего конкретно не хватает на оборонку, и сколько?


Ты чё не спишь что ли?

Высокотехнологичных полупроводников, чипов катастрофически не хватает. БПЛА у Ирана закупают, баллистическими ракетами проблемы, хотели также у Ирана закупать. Но США надавила на них и совместно с Израилем начали сносит ихние заводы. Если танки Т54, Т55 и Т62 расконсервировали, их окапают на рубежах обороны и будут использовать. На них снарядов советского производства достаточно.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:48
#4883
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Цитата:
Эл-починно:
А зачем чипы свиньям, их (свиней) всё равно съедят.


Цитата:
maxsaf:
Видимо без чипа это сложно понять


Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:53
#4884
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Цитата:
Kairat stayer:
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!

Ну Вам же предлагали ссылку, не интересно было... ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:54
#4885
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Цитата:
таноми52:
С днём смеха, товарищи!

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 11:59
#4886
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Цитата:
Kairat stayer:
Высокотехнологичных полупроводников, чипов катастрофически не хватает.

А может все таки технологий по их изготовлению и соответствующих производственных мощностей не хватает?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17479
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:03
#4887
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Цитата:
Kairat stayer:
Во грамотеи, речь-то выше, за испытания шла!

У испытаний тоже много разных стадий. Испытания на животных уже проводили, сейчас ищут клинику для испытаний на людях. Начнут с тех, кому нужнее. Может все таки скинуть ссылку, на всякий случай? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:06
#4888
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Оккупационные войска решили подшутить над мобиками на 1 апреля

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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:33
#4889
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Цитата:
maxsaf:
Может все таки скинуть ссылку, на всякий случай?


Нет, сегодня ссылки на иностранные источники, пожалуй не буду читать.

На днях в ветке, как я называю людей-не от мира сего, обсуждали мельком, что силой мысли управляют роботами. Затем, один какой-то грамотей из-за три девять земель, про управление протезами говорил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 12:35
#4890
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Еще из первоапрельской шутки.
Тут Лукашенко доказал, что ни под кого не ложился

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