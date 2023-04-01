Отправлено: - 11:01

Вторых становится больше гораздо быстрее. В том числе и потому, что первые, видя нарастающий уровень дикости, уезжают из страны. Вторым наплевать на любую дикость. Они просто не понимают, в чем проблема.

Цитата:Золотые слова, точнее и не скажешь. Хорошо бы чиновникам почитать эту статью, может больше внимания уделили развитию образования и культуры в стране. А людям нужно правильно воспитывать своих детей.