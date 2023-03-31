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ACROS:

На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать

111:

или поедет на велике по пешеходу

Цитата:Да согласен, это в разрез правилам ПДД. Не знаю как Казахстане, но в Германии на автострадах пешеходам и велосипедистам делать нечего. Нег говоря уже о пешеходных переходах. Только мост или подземка.Цитата:Тогда уже не пешеход, а участник дорожного движения на техническом средстве.