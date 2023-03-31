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≡ Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46495
Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
Отправлено: 31.03.23 - 10:06
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Трогательное видео о бабушке, которая продавала в холод несколько пучков зеленого лука, завирусилось в Казнете. Жители Костаная и пользователи Сети ищут пожилую женщину, чтобы оказать ей финансовую поддержку.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1795
Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
Отправлено: 31.03.23 - 17:34
#15
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Цитата:
abaika95:
популяризировать их на камеру это заниматься моральным онанизмом

Это уже новое поколение, поколение инстаграмма, тик тока и социальных сетей. Надо относиться к этому как к данности, люди уже немогут простите в туалет сходить без того, чтобы не оповестить об этом весь мир. Ничего такого всё нормально в нынешних условиях.
А иногда даже полезно рассказать. вот например Вы Абайка и некоторые другие участники форума кричали здесь по поводу Рыбакиной, что нужно своих выращивать, а не переманивать чужих. А вот Рыбакина взяла и проспонсировала 14 наших девчонок занимающихся теннисом и объяснила, что когда то ей сделали добро, теперь время возвращать, каждой выделила по 2,5 миллиона тенге , ну и нашим казахстанским животным 10 тонн корма прикупила. Что вызвало большой хейт в российских болельщицких кругах. Почему не россиянам, а казахам. Кстати сегодня вышла в финал ещё одного крупнейшего турнира в США и на выходе сделала селфи на фоне болельщиков с казахстанским флагом, а потом выложила в инстаграмм с сердечками
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1053
Re: Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку...
Отправлено: 31.03.23 - 22:18
#16
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Да молодец девушка! И не надо стесняться делать добро, пусть даже снимая на камеру. Получился социальный ролик, на мой взгляд удачный. Зато Люди откликнулись, решили помочь тоже, но тут же нашлись критиканы, которые с дивана ж... не оторвут и везде только негатив видят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24403
Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
Отправлено: 31.03.23 - 22:33
#17
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Цитата:
saba:
поводу Рыбакиной, что нужно своих выращивать, а не переманивать чужих.

Хм..
Рыбакина то наша.
Как и Жириновский ихний или тот же жетыгоринец Рашид Нургалиев.
Да как тот же ...
Сейчас перекопирую, а, вот. Информация о Victor Yang, он уже ведь не наш, он исконный россиянин..
Так и Рыбакина..
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