Отправлено: - 17:34

abaika95:

популяризировать их на камеру это заниматься моральным онанизмом

Цитата:Это уже новое поколение, поколение инстаграмма, тик тока и социальных сетей. Надо относиться к этому как к данности, люди уже немогут простите в туалет сходить без того, чтобы не оповестить об этом весь мир. Ничего такого всё нормально в нынешних условиях.А иногда даже полезно рассказать. вот например Вы Абайка и некоторые другие участники форума кричали здесь по поводу Рыбакиной, что нужно своих выращивать, а не переманивать чужих. А вот Рыбакина взяла и проспонсировала 14 наших девчонок занимающихся теннисом и объяснила, что когда то ей сделали добро, теперь время возвращать, каждой выделила по 2,5 миллиона тенге , ну и нашим казахстанским животным 10 тонн корма прикупила. Что вызвало большой хейт в российских болельщицких кругах. Почему не россиянам, а казахам. Кстати сегодня вышла в финал ещё одного крупнейшего турнира в США и на выходе сделала селфи на фоне болельщиков с казахстанским флагом, а потом выложила в инстаграмм с сердечками