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Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
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