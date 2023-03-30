Вместо тысяч - миллионы. Костанайские аграрии обнаружили налоговый сюрприз
Отправлено: 30.03.23 - 17:08
Служба госдоходов обратила внимание сельхозпроизводителей на то, что они игнорируют изменения в Налоговом кодексе РК. Некоторые уже несколько лет должны платить в казну не за гектар, а за квадратный метр земель, что разорительно. В палате предпринимателей Костанайской области обсудили ситуацию. Читать новость
Занимательная математика: Средняя урожайность - 12,6 ц/га или 1260 кг с 10000 квадратных метров - получается с 1 кв.м в среднем 126 грамм зерна. В соседней ветке указывается максимальная стоимость зерна - 185000 тенге за тонну и минимальная - 80000 за тонну, килограмм - 80 тенге и 185. 126 грамм, которые собираются с 1 кв.м., соответственно, стоят 10,08 тенге и 23,31 тенге. Это же налог, получается, 26-62%. Очень немало. Но и 120 тысяч с 998 га - это тоже не дело. Надо как-то постепенно налог поднимать, не так резко. И при всем при этом, власть ТРЕБУЕТ содержать села.
Поэтому ТОО «Надеждинка», к примеру, обрабатывая 992 га, должны вместо 120 тысяч тенге заплатить 60 млн тенге Это нехорошо изначально, неужели там в госдоходах сидят бездушные роботы, чего они обкурились что ли
Ильяс: Экспроприация экспроприаторов, как сказал Карл Марк
Классик так не говорил: - это из Ильфа и Петрова, кажеться.
Цитата:
Victor Yang: И при всем при этом, власть
Цитата:
сайлау курманов: бездушные роботы,
Не надо жалеть этих крестьян: - в погоне за землями они ( законно или другим путём) насрав на общественное мнение, ЗАХВАТИЛИ близлежащие к деревне поля, где жители всю жизнь пасли скот. Так что пусть не льют крокодиловы слёзы. У меня допустим, поля далеко от деревни. Мне когда предлагали такие земли, я специально не брал: - во первых- постоянны были бы потравы посевов от бродячего скота; во вторых - как людям в глаза смотреть, я же не асфальтовый-живу среди них: домашний скот - это же их первая КОРМИЛИЦА.
Victor Yang: Надо как-то постепенно налог поднимать, не так резко.
Надо бы, но :- сельское хозяйство, особенно в нашей 3-засушливой зоне ( Жетыкара, Денисовка, Наурзум, Камысты, Аркалык) - это действительно - РИСКОВАННОЕ дело. Если бы каждый год был бы хлеб в районе 8-10 центнеров, то бога ради - пусть поднимают налог, не жалко - стране же пойдут деньги, детям, старикам, школе, больнице. На 8-10 центнеров ежегодно-стабильного урожая - можно прожить и прожить неплохо. Но, нет же такого - из десяти лет - пару годков - урожайные; три-четыре:- средние, остальные - засуха, неурожаи. Стабильного и ежегодного поступления денег у нас нет, как например, у сборщиков утильсбора, или же сборщиков отвёрточного конвейера китайских авто и белорусского комбайна. Есть урожай - нет урожая, есть засуха-нет засухи - они стабильно при деньгах. Три года подряд - неурожаи- 2019;20 и 21 годов резко посадили меня на ноль. Самое главное - это не техника, не поля твои ( они некуда не денутся- как стояли так и будут стоять), а ЛЮДИ- твои механизаторы. Они могут завтра уйти - на дорогу, на вахту, переехать в город - у них семья, дети - их нужно кормить, поить, одевать, обучать, лечить и прочее. Что бы с ними полностью расплатиться по итогам года- я продавал ВСЁ зерно; снимал ВСЕ деньги со своих счетов, депозитов; закладывал в банке свой Крузак; брал в долг у ростовщиков - выкручивался как мог, но людей сохранил. Если на этот год у россиян будет снова урожай и сохраниться такая же геополитическая обстановка с санкциями и наш минсельхоз просрёт рынки сбыта: - то нам будет потэхеньки ТРУБА.
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