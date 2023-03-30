Отправлено: - 19:43

Victor Yang:

Надо как-то постепенно налог поднимать, не так резко.

Цитата:Надо бы, но :- сельское хозяйство, особенно в нашей 3-засушливой зоне ( Жетыкара, Денисовка, Наурзум, Камысты, Аркалык) - это действительно - РИСКОВАННОЕ дело.Если бы каждый год был бы хлеб в районе 8-10 центнеров, то бога ради - пусть поднимают налог, не жалко - стране же пойдут деньги, детям, старикам, школе, больнице.На 8-10 центнеров ежегодно-стабильного урожая - можно прожить и прожить неплохо.Но, нет же такого - из десяти лет - пару годков - урожайные; три-четыре:- средние, остальные - засуха, неурожаи.Стабильного и ежегодного поступления денег у нас нет, как например, у сборщиков утильсбора, или же сборщиков отвёрточного конвейера китайских авто и белорусского комбайна.Есть урожай - нет урожая, есть засуха-нет засухи - они стабильно при деньгах.Три года подряд - неурожаи- 2019;20 и 21 годов резко посадили меня на ноль.Самое главное - это не техника, не поля твои ( они некуда не денутся- как стояли так и будут стоять), а ЛЮДИ- твои механизаторы. Они могут завтра уйти - на дорогу, на вахту, переехать в город - у них семья, дети - их нужно кормить, поить, одевать, обучать, лечить и прочее.Что бы с ними полностью расплатиться по итогам года- я продавал ВСЁ зерно; снимал ВСЕ деньги со своих счетов, депозитов; закладывал в банке свой Крузак; брал в долг у ростовщиков - выкручивался как мог, но людей сохранил.Если на этот год у россиян будет снова урожай и сохраниться такая же геополитическая обстановка с санкциями и наш минсельхоз просрёт рынки сбыта: - то нам будет потэхеньки ТРУБА.