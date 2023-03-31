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≡ Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46495
Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до 80 км/ч - полиция
Отправлено: 31.03.23 - 15:48
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- Представление об установке знаков было внесено, так как это очень оживленный участок дороги, - рассказал Алексей Милюк. - В Кунае живет очень много людей, а высокий скоростной режим, 110 км/ч, создает угрозу безопасности пешеходов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24400
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 15:48
#1
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Давно пора, сам отдаю себе отсчет, если пешеход пойдет, не успею остановиться..
Тем более если вечером и во время, после дождя, на встречных фарах.
И даже если остановишься, летящий сзади обязательно даст тебе в зад..
Больше их боишься..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4112
Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...
Отправлено: 31.03.23 - 18:56
#2
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Цитата:
111:
если пешеход пойдет, не успею остановиться..


На скоростных трассах, а трасса Костанай-Рудный - скоростная, там с разделительной полосой скорость можно держать до 119 км/час - знаки "пешеходный переход" 5.19-нужно убрать, я редко видел или вообще не видел что бы авто уступала дорогу пешеходу на автотрассах.
Надо такой знак ставить: - предупреждающий 1.22 - нет авто - иди; едет авто -стой.
Пешеход пусть сам за себя отвечает.
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