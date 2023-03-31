Re: Скоростной режим на трассе от Костаная до Куная ограничат до...

Отправлено: - 15:48

Давно пора, сам отдаю себе отсчет, если пешеход пойдет, не успею остановиться..

Тем более если вечером и во время, после дождя, на встречных фарах.

И даже если остановишься, летящий сзади обязательно даст тебе в зад..

Больше их боишься..