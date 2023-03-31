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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1795
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 17:09
#4831
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Цитата:
таноми52:
Делайте выводы, умудрённый годами Saba.

Выводы уже давно сделаны, ведь в чём проблема с русскоязычным населением везде в постсоветских республиках. Подавляющее большинство не хочет учить государственные языки тех стран , где они живут . Исключение наверное только одно Армения, в силу своей мононациональности, те 2% русских , которые там живут великолепно владеют армянским языком. Я знаете ли всегда смотрел " Голос Украины", там большинство и участников и судей разговаривали на русском языке, ещё даже в позапрошлом году. Это к вопросу о шоу бизнесе.У меня дома на билайн ТВ есть канал драма ю.а, только после начала СВО начали переводить украинские фильмы снятые изначально на русском языке. Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие. Зачем я буду учить казахский например язык, всё равно все со мной будут разговаривать на русском
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1795
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 17:15
#4832
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Цитата:
таноми52:
В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?

А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там. Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:20
#4833
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Цитата:
saba:
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие.


Вы зарегинились на сайте в 2015 г., но, похоже, где-то долго отсутствовали, если пропустили, а теперь продолжаете тему об "изучить ещё один язык" и "обычное российское высокомерие" - здесь уже об этом говорено-переговорено миллион раз!
Но, видно, у нас появился ещё один 111, который бесконечно жуёт полюбившиеся темы, слушая только себя
Ишь как вьелись-то в Вас эти штампы:"российское высокомерие, шовинисты, имперцы... "
По-моему, так это говорит уязвлённое самолюбие малых народов: хоть так, да досадить, задеть, прикопаться...
Не думаете же Вы, что это серьёзные доводы против нежелания учить язык?
Кстати, об имперцах...Дед моей подруги, казах, до сих пор с тоской вздыхает об СССР, говорит:"Мне тесно в Казахстане!"
Он имперец?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:26
#4834
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Цитата:
saba:
Цитата: таноми52: В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык.


Так, в чём противоречие?
Чем отличаются понаехавшие в США русские, от понаехавших в ФРГ обрусевших немцев?
Или ВЫ считаете русских, предки которых когда-то имели поселения в Калифорнии, коренными?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:37
#4835
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Цитата:
saba:
Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?


Казахов в РФ около 592-х тысяч. Не сомневаюсь, если бы они потребовали открыть для себя школы и детсады с казахским языком обучения, для них бы сделали это!
Но, видно, им достаточно знать родной язык на бытовом уровне
Ибо куда ж в России,где 160 национальностей, говорящих и на своём языке, они пойдут со своим казахским?
Детский сад, ей-богу!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:58
#4836
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Цитата:
saba:
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там.



До меня только что дошло: Вы ставите знак равенства между приехавшими в другую страну на ПМЖ переселенцами, пока ещё ничего не сделавшими полезного этой стране, и русскоязычными, не одно поколение проживающими в Казахстане, работавшими на его благо, гражданами?
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