Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1795
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 17:09
Цитата:
Выводы уже давно сделаны, ведь в чём проблема с русскоязычным населением везде в постсоветских республиках. Подавляющее большинство не хочет учить государственные языки тех стран , где они живут . Исключение наверное только одно Армения, в силу своей мононациональности, те 2% русских , которые там живут великолепно владеют армянским языком. Я знаете ли всегда смотрел " Голос Украины", там большинство и участников и судей разговаривали на русском языке, ещё даже в позапрошлом году. Это к вопросу о шоу бизнесе.У меня дома на билайн ТВ есть канал драма ю.а, только после начала СВО начали переводить украинские фильмы снятые изначально на русском языке. Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие. Зачем я буду учить казахский например язык, всё равно все со мной будут разговаривать на русском
таноми52:
Делайте выводы, умудрённый годами Saba.
Делайте выводы, умудрённый годами Saba.
Выводы уже давно сделаны, ведь в чём проблема с русскоязычным населением везде в постсоветских республиках. Подавляющее большинство не хочет учить государственные языки тех стран , где они живут . Исключение наверное только одно Армения, в силу своей мононациональности, те 2% русских , которые там живут великолепно владеют армянским языком. Я знаете ли всегда смотрел " Голос Украины", там большинство и участников и судей разговаривали на русском языке, ещё даже в позапрошлом году. Это к вопросу о шоу бизнесе.У меня дома на билайн ТВ есть канал драма ю.а, только после начала СВО начали переводить украинские фильмы снятые изначально на русском языке. Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие. Зачем я буду учить казахский например язык, всё равно все со мной будут разговаривать на русском
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1795
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 17:15
Цитата:
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там. Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
таноми52:
В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там. Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:20
Цитата:
Вы зарегинились на сайте в 2015 г., но, похоже, где-то долго отсутствовали, если пропустили, а теперь продолжаете тему об "изучить ещё один язык" и "обычное российское высокомерие" - здесь уже об этом говорено-переговорено миллион раз!
Но, видно, у нас появился ещё один 111, который бесконечно жуёт полюбившиеся темы, слушая только себя
Ишь как вьелись-то в Вас эти штампы:"российское высокомерие, шовинисты, имперцы... "
По-моему, так это говорит уязвлённое самолюбие малых народов: хоть так, да досадить, задеть, прикопаться...
Не думаете же Вы, что это серьёзные доводы против нежелания учить язык?
Кстати, об имперцах...Дед моей подруги, казах, до сих пор с тоской вздыхает об СССР, говорит:"Мне тесно в Казахстане!"
Он имперец?
saba:
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие.
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие.
Вы зарегинились на сайте в 2015 г., но, похоже, где-то долго отсутствовали, если пропустили, а теперь продолжаете тему об "изучить ещё один язык" и "обычное российское высокомерие" - здесь уже об этом говорено-переговорено миллион раз!
Но, видно, у нас появился ещё один 111, который бесконечно жуёт полюбившиеся темы, слушая только себя
Ишь как вьелись-то в Вас эти штампы:"российское высокомерие, шовинисты, имперцы... "
По-моему, так это говорит уязвлённое самолюбие малых народов: хоть так, да досадить, задеть, прикопаться...
Не думаете же Вы, что это серьёзные доводы против нежелания учить язык?
Кстати, об имперцах...Дед моей подруги, казах, до сих пор с тоской вздыхает об СССР, говорит:"Мне тесно в Казахстане!"
Он имперец?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:26
Цитата:
Так, в чём противоречие?
Чем отличаются понаехавшие в США русские, от понаехавших в ФРГ обрусевших немцев?
Или ВЫ считаете русских, предки которых когда-то имели поселения в Калифорнии, коренными?
saba:
Цитата: таноми52: В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык.
Цитата: таноми52: В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык.
Так, в чём противоречие?
Чем отличаются понаехавшие в США русские, от понаехавших в ФРГ обрусевших немцев?
Или ВЫ считаете русских, предки которых когда-то имели поселения в Калифорнии, коренными?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:37
Цитата:
Казахов в РФ около 592-х тысяч. Не сомневаюсь, если бы они потребовали открыть для себя школы и детсады с казахским языком обучения, для них бы сделали это!
Но, видно, им достаточно знать родной язык на бытовом уровне
Ибо куда ж в России,где 160 национальностей, говорящих и на своём языке, они пойдут со своим казахским?
Детский сад, ей-богу!
saba:
Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Казахов в РФ около 592-х тысяч. Не сомневаюсь, если бы они потребовали открыть для себя школы и детсады с казахским языком обучения, для них бы сделали это!
Но, видно, им достаточно знать родной язык на бытовом уровне
Ибо куда ж в России,где 160 национальностей, говорящих и на своём языке, они пойдут со своим казахским?
Детский сад, ей-богу!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:58
Цитата:
До меня только что дошло: Вы ставите знак равенства между приехавшими в другую страну на ПМЖ переселенцами, пока ещё ничего не сделавшими полезного этой стране, и русскоязычными, не одно поколение проживающими в Казахстане, работавшими на его благо, гражданами?
saba:
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там.
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там.
До меня только что дошло: Вы ставите знак равенства между приехавшими в другую страну на ПМЖ переселенцами, пока ещё ничего не сделавшими полезного этой стране, и русскоязычными, не одно поколение проживающими в Казахстане, работавшими на его благо, гражданами?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать