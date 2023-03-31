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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 17:09
Цитата:
Выводы уже давно сделаны, ведь в чём проблема с русскоязычным населением везде в постсоветских республиках. Подавляющее большинство не хочет учить государственные языки тех стран , где они живут . Исключение наверное только одно Армения, в силу своей мононациональности, те 2% русских , которые там живут великолепно владеют армянским языком. Я знаете ли всегда смотрел " Голос Украины", там большинство и участников и судей разговаривали на русском языке, ещё даже в позапрошлом году. Это к вопросу о шоу бизнесе.У меня дома на билайн ТВ есть канал драма ю.а, только после начала СВО начали переводить украинские фильмы снятые изначально на русском языке. Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие. Зачем я буду учить казахский например язык, всё равно все со мной будут разговаривать на русском
таноми52:
Делайте выводы, умудрённый годами Saba.
Делайте выводы, умудрённый годами Saba.
Выводы уже давно сделаны, ведь в чём проблема с русскоязычным населением везде в постсоветских республиках. Подавляющее большинство не хочет учить государственные языки тех стран , где они живут . Исключение наверное только одно Армения, в силу своей мононациональности, те 2% русских , которые там живут великолепно владеют армянским языком. Я знаете ли всегда смотрел " Голос Украины", там большинство и участников и судей разговаривали на русском языке, ещё даже в позапрошлом году. Это к вопросу о шоу бизнесе.У меня дома на билайн ТВ есть канал драма ю.а, только после начала СВО начали переводить украинские фильмы снятые изначально на русском языке. Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие. Зачем я буду учить казахский например язык, всё равно все со мной будут разговаривать на русском
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 17:15
Цитата:
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там. Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
таноми52:
В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там. Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:20
Цитата:
Вы зарегинились на сайте в 2015 г., но, похоже, где-то долго отсутствовали, если пропустили, а теперь продолжаете тему об "изучить ещё один язык" и "обычное российское высокомерие" - здесь уже об этом говорено-переговорено миллион раз!
Но, видно, у нас появился ещё один 111, который бесконечно жуёт полюбившиеся темы, слушая только себя
Ишь как вьелись-то в Вас эти штампы:"российское высокомерие, шовинисты, имперцы... "
По-моему, так это говорит уязвлённое самолюбие малых народов: хоть так, да досадить, задеть, прикопаться...
Не думаете же Вы, что это серьёзные доводы против нежелания учить язык?
Кстати, об имперцах...Дед моей подруги, казах, до сих пор с тоской вздыхает об СССР, говорит:"Мне тесно в Казахстане!"
Он имперец?
saba:
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие.
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах.. А думать по другому , это уже простите обычное российское высокомерие.
Вы зарегинились на сайте в 2015 г., но, похоже, где-то долго отсутствовали, если пропустили, а теперь продолжаете тему об "изучить ещё один язык" и "обычное российское высокомерие" - здесь уже об этом говорено-переговорено миллион раз!
Но, видно, у нас появился ещё один 111, который бесконечно жуёт полюбившиеся темы, слушая только себя
Ишь как вьелись-то в Вас эти штампы:"российское высокомерие, шовинисты, имперцы... "
По-моему, так это говорит уязвлённое самолюбие малых народов: хоть так, да досадить, задеть, прикопаться...
Не думаете же Вы, что это серьёзные доводы против нежелания учить язык?
Кстати, об имперцах...Дед моей подруги, казах, до сих пор с тоской вздыхает об СССР, говорит:"Мне тесно в Казахстане!"
Он имперец?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:26
Цитата:
Так, в чём противоречие?
Чем отличаются понаехавшие в США русские, от понаехавших в ФРГ обрусевших немцев?
Или ВЫ считаете русских, предки которых когда-то имели поселения в Калифорнии, коренными?
saba:
Цитата: таноми52: В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык.
Цитата: таноми52: В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык.
Так, в чём противоречие?
Чем отличаются понаехавшие в США русские, от понаехавших в ФРГ обрусевших немцев?
Или ВЫ считаете русских, предки которых когда-то имели поселения в Калифорнии, коренными?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:37
Цитата:
Казахов в РФ около 592-х тысяч. Не сомневаюсь, если бы они потребовали открыть для себя школы и детсады с казахским языком обучения, для них бы сделали это!
Но, видно, им достаточно знать родной язык на бытовом уровне
Ибо куда ж в России,где 160 национальностей, говорящих и на своём языке, они пойдут со своим казахским?
Детский сад, ей-богу!
saba:
Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Казахов в РФ около 592-х тысяч. Не сомневаюсь, если бы они потребовали открыть для себя школы и детсады с казахским языком обучения, для них бы сделали это!
Но, видно, им достаточно знать родной язык на бытовом уровне
Ибо куда ж в России,где 160 национальностей, говорящих и на своём языке, они пойдут со своим казахским?
Детский сад, ей-богу!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 18:58
Цитата:
До меня только что дошло: Вы ставите знак равенства между приехавшими в другую страну на ПМЖ переселенцами, пока ещё ничего не сделавшими полезного этой стране, и русскоязычными, не одно поколение проживающими в Казахстане, работавшими на его благо, гражданами?
saba:
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там.
А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там.
До меня только что дошло: Вы ставите знак равенства между приехавшими в другую страну на ПМЖ переселенцами, пока ещё ничего не сделавшими полезного этой стране, и русскоязычными, не одно поколение проживающими в Казахстане, работавшими на его благо, гражданами?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:18
Цитата:
Я не думаю, что до Вас как то дошло. Речь ведь не идёт о запрете русского языка, речь о том чтобы проявить добрую волю в изучении государственного, подчёркиваю государственного языка. И развязывать войну только для того чтобы не учить ещё один язык, звучит как то дико. А тем боле родственный, наверное русскому человеку легче выучить украинский, нежели казахский
таноми52:
До меня только что дошло:
До меня только что дошло:
Я не думаю, что до Вас как то дошло. Речь ведь не идёт о запрете русского языка, речь о том чтобы проявить добрую волю в изучении государственного, подчёркиваю государственного языка. И развязывать войну только для того чтобы не учить ещё один язык, звучит как то дико. А тем боле родственный, наверное русскому человеку легче выучить украинский, нежели казахский
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:31
Осудили Боранбаева на 8 лет. ничего не меняется в нашем государстве, старая схема, заказ правительства, честное исполнение суда. Всё как в деле Джакишева. При этом я не говорю, что Боранбаев белый и пушистый. Но обвинение просто смешным выглядит в своих доводах. Поставить в вину предпринимателю извлечение прибыли в сделке с государственным предприятием, по своей природе предприниматель должен всегда получать выгоду от своих действий, не так ли? Уж судили бы тогда за платные парковки в Алматы, там я уверен нарушений найдётся немало. Или там слишком мелко, на 8 лет не посадишь?
Выглядит как в романе А. Толстого. Когда чтобы утихомирить толпу разгневанных стрельцов выкинули на растерзание татарского царевича и сказали , что он во всём виноват. Толпа его растерзала и довольная разошлась
Выглядит как в романе А. Толстого. Когда чтобы утихомирить толпу разгневанных стрельцов выкинули на растерзание татарского царевича и сказали , что он во всём виноват. Толпа его растерзала и довольная разошлась
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:33
Цитата:
Опять - двадцать пять. Если у меня в голове осталось место для второго языка, то я выучу английский, потому что получу взамен возможность общаться практически во всем мире с кем угодно. Появится доступ к огромному количеству дополнительных источников полезных для меня знаний. Если окажется так, что осталось свободное место в голове ещё для одного языка - то я выучу Питон, и стану в добавок ко всему - высокооплачиваемым специалистом. Я буду учить то, что выгодно и полезно мне. И приоритеты сам себе буду устанавливать.
saba:
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах..
Да и вообще я не понимаю. в чём проблема хотя бы попытаться изучить ещё один язык. Ведь это обогащает тебя во всех смыслах..
Опять - двадцать пять. Если у меня в голове осталось место для второго языка, то я выучу английский, потому что получу взамен возможность общаться практически во всем мире с кем угодно. Появится доступ к огромному количеству дополнительных источников полезных для меня знаний. Если окажется так, что осталось свободное место в голове ещё для одного языка - то я выучу Питон, и стану в добавок ко всему - высокооплачиваемым специалистом. Я буду учить то, что выгодно и полезно мне. И приоритеты сам себе буду устанавливать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:39
Цитата:
Аналогично!
Цитата:
Какая глубокая мысль!
Цитата:
То есть, других побуждений, кроме этого, просто не существует?
saba:
Я не думаю, что до Вас как то дошло.
Я не думаю, что до Вас как то дошло.
Аналогично!
Цитата:
saba:
И развязывать войну только для того чтобы не учить ещё один язык,
И развязывать войну только для того чтобы не учить ещё один язык,
Какая глубокая мысль!
Цитата:
saba:
речь о том чтобы проявить добрую волю в изучении государственного, подчёркиваю государственного языка.
речь о том чтобы проявить добрую волю в изучении государственного, подчёркиваю государственного языка.
То есть, других побуждений, кроме этого, просто не существует?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:43
Цитата:
Без слова "государственный" та фраза вообще потеряла бы какой-либо смысл))
таноми52:
То есть, других побуждений, кроме этого, просто не существует?
То есть, других побуждений, кроме этого, просто не существует?
Без слова "государственный" та фраза вообще потеряла бы какой-либо смысл))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:44
Цитата:
Я же говорю абсолютное не то что даже нежелание , а прямое противодействие к изучению ещё раз подчеркну государственного языка. Заметьте я , казах разговариваю с Вами на более или менее правильном русском языке
таноми52:
То есть, других побуждений, кроме этого, просто не существует?
То есть, других побуждений, кроме этого, просто не существует?
Я же говорю абсолютное не то что даже нежелание , а прямое противодействие к изучению ещё раз подчеркну государственного языка. Заметьте я , казах разговариваю с Вами на более или менее правильном русском языке
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:49
Цитата:
Я с американцами говорю на английском. С европейскими специалистами говорю на английском. Мне это нужно было - я выучил. И я не жду, что они выучат русский, просто потому что им это не нужно. И самое главное - я понимаю, что им это не нужно.
saba:
Я же говорю абсолютное не то что даже нежелание , а прямое противодействие к изучению ещё раз подчеркну государственного языка. Заметьте я , казах разговариваю с Вами на более или менее правильном русском языке
Я же говорю абсолютное не то что даже нежелание , а прямое противодействие к изучению ещё раз подчеркну государственного языка. Заметьте я , казах разговариваю с Вами на более или менее правильном русском языке
Я с американцами говорю на английском. С европейскими специалистами говорю на английском. Мне это нужно было - я выучил. И я не жду, что они выучат русский, просто потому что им это не нужно. И самое главное - я понимаю, что им это не нужно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:52
Цитата:
Если вам это не нужно не разговаривайте. Никто же не заставляет. Говорите на том языке, на котором посчитаете нужным.
saba:
Заметьте я , казах разговариваю с Вами на более или менее правильном русском языке
Заметьте я , казах разговариваю с Вами на более или менее правильном русском языке
Если вам это не нужно не разговаривайте. Никто же не заставляет. Говорите на том языке, на котором посчитаете нужным.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.04.23 - 09:54
Цитата:
не запрещают же на казахском общаться, значит нет казахофобии.
Изучить можно любой язык, при желании, но вот запрещать языки это мировой нонсенс.
saba:
Тоже нам кричать о казахофобии в России?
Тоже нам кричать о казахофобии в России?
не запрещают же на казахском общаться, значит нет казахофобии.
Изучить можно любой язык, при желании, но вот запрещать языки это мировой нонсенс.
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